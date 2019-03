Llama López Obrador a CNTE al diálogo por reforma

Ciudad de México— Entre reproches contra la postura de la CNTE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por frenar en el Legislativo la discusión de la reforma educativa y reabrir un debate con el magisterio.

Ante las movilizaciones de la Coordinadora que han impedido al Legislativo sesionar para aprobar una nueva reforma educativa, con el argumento de que es una simulación, el Mandatario federal aclaró que cumplirá con su compromiso de derogar la actual ley y dar paso a una que haga justicia al magisterio e impulse un mejor proyecto educativo.

"Considero que no hay razón, no hay argumentos para sostener que estamos incumpliendo con nuestra palabra y compromiso", expuso en su conferencia en Palacio Nacional.

"No sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto, de manera abierta, al interior del movimiento magisterial, que lo hagan todos los trabajadores de la educación, para que se defina una postura, con claridad porque esto es algo parecido a lo que suele pasar, que grupos que, en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo. Este es otro de los casos".

López Obrador recordó que desde la Oposición, como candidato y como Presidente electo y en funciones siempre se pronunció por cancelar la "mal llamada" reforma educativa de 2013.

"Como Presidente di instrucciones para una reforma a la Constitución, se iniciaron foros, se consultó a trabajadores, padres de familia, a todas las corrientes de los trabajadores de la educación, al SNTE, a la CNTE y se presentó esta reforma que abroga, cancela, la mal llamada reforma educativa y hacer una propuesta nueva, distinta, para hacer valer la educación gratuita y de calidad", aseveró.

El tabasqueño pidió abrir la discusión para que quede claro lo que se propone en la nueva reforma, para que la ciudadanía sepa y califique si están bien en su postura, porque, dijo, hoy ya no hay lugar para imposiciones ni extremismo.

"Entiendo que hay un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias. Voy a recomendarle de manera muy respetuosa a los legisladores que si es necesario, para evitar cualquier provocación, que no sesionen. Lo mejor es la paz y la tranquilidad".

López Obrador hizo esta declaración, cuando ya vía redes sociales, el Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que hoy no se sesionará en San Lázaro, por lo que convocó a los trabajos legislativos para el próximo martes 26 de marzo.

"Al debate en las redes sociales sobre este tema, al debate en las comunidades, en los pueblos, al debate al interior del movimiento magisterial, al debate entre todos, para hacer valer la democracia".

"Quiero que quede muy claro a todos qué es lo que estamos proponiendo y que no se vaya a sacar nada de contexto, que se nos vaya a atribuir algo que no está sucediendo, que no se quiera tomar una bandera que no tiene que ver con nuestras intenciones. Vamos a seguir hablando de este tema, si es necesario, aquí", dijo el Mandatario.

Asimismo, el Presidente aclaró que ya no hay partidos ni sindicatos ni mucho menos grupos de intereses creados que estén por encima del interés general.

"No hay favoritismo para nadie, para ninguna organización".



No habrá evaluaciones obligatorias.-Moctezuma

Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública, explicó que en el dictamen de reforma de educación propuesto por el Gobierno federal se contempla la eliminación de evaluaciones punitivas y obligatorias.

Indicó que no existirá ningún vínculo entre evaluación y permanencia en el empleo, y que habrá un nuevo derecho docente que consiste en un sistema de formación y actualización gratuito.

"No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias, sino que habrá un nuevo derecho docente. Los maestros tendrán derecho a un sistema de formación y actualización que, subrayo, es gratuito (...) Este nuevo derecho va hacer que los maestros mejoren su práctica docente, y no habrá ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo.

"Además está el compromiso del señor Presidente de la reinstalación de los maestros cesados a raíz de la reforma educativa y la eliminación de sanciones contrarias a los derechos laborales", dijo en conferencia de prensa junto al Presidente López Obrador.