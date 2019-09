Llama funcionario 'valientes' a asesinos de Eugenio Garza Sada

Ciudad de México— El asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, el 17 de septiembre de 1973, fue cometido por un "comando de valientes jóvenes", juzgó Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM).

El historiador y académico posteó en la página oficial de Facebook del INHERM, a propósito de la efeméride de la muerte de Garza Sada, una explicación del crimen que, según su juicio, "fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años sesenta".

"Muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta", escribió.

"De modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida Don Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros".

El posteo de Salmerón generó reacciones. El ex Secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo, censuró la publicación.

"Estoy convencido que pretender justificar por parte del INEHRM un acto ruin y cobarde, como el que cobró la vida de Don Eugenio Garza Sada, es totalmente contrario a la convocatoria que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador", señaló Guajardo.

"El recuerdo del cobarde asesinato de Don Eugenio Garza Sada aún duele y mucho a la sociedad nuevoleonesa y grandes grupos de mexicanos", expresó.

Anoche, frente a la polémica suscitada en redes y en el propio Gobierno federal, Salmerón omitió la calificación de "valientes".

Sin embargo en su cuenta "personal" de Twitter insistió en que se sostenía en dicho elogio para los jóvenes.

Y lo desautoriza Cultura

Al reprobar los dichos de Pedro Salmerón, la Secretaría de Cultura dijo en una comunicación que lo divulgado por el titular del INHERM no representaba una postura institucional del Gobierno federal.

"La postura institucional nada tiene que ver con reivindicar la violencia; no hay ninguna causa que justifique la violencia. No estamos por abrir heridas del pasado sino por la reconciliación", expresó la Secretaría en una comunicación enviada a Reforma.

"No se trata de un problema ideológico. Representamos a un movimiento pacifista", añadió.