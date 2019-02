Llama AMLO a reconciliación en Michoacán

Ciudad de México— En medio del conflicto de la CNTE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la reconciliación en Michoacán.

"¿Ustedes creen que yo no sabía a dónde venía y que estaban caldeados los ánimos?", preguntó el Mandatario al arrancar su discurso ante cientos de michoacanos, entre ellos disidentes magisteriales.

"Claro que sí, por eso vengo, si no me quedo allá en la Ciudad de México en una reunión controlada para que nada más pasen los aplaudidores", se autorrespondió.

El tabasqueño arrancó su mensaje de entrega de apoyos en la Expo Feria Huetamo afirmando que estaba en tierra caliente, donde "está muy caliente".

El Mandatario aseguró que es tiempo de unidad nacional, por lo que exhortó a dejar a un lado rencillas.

"¿Qué quieren, pleito o reconciliación?", soltó.

Algunos levantaron la mano con el no, y la mayoría con el sí.

"Hay que unirnos, si queremos pleito hay que declararle pleito a la corrupción", expresó.

Minutos antes, como ha sucedido en todos los estados donde el Mandatario estatal no es de Morena, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dio su mensaje en medio de gritos de "¡Fuera!" y "¡Ratero!", y con porras a su favor.

Sin mencionar el conflicto magisterial, el perredista pidió al Presidente trabajar unidos por la educación.