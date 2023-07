Llama Adán zángano y vividor a Fox

Ciudad de México.- Adán Augusto López Hernández volvió a criticar al expresidente Vicente Fox, a quien llamó zángano, vividor y chachalaca.

Desde Tecate, Baja California, la "corcholata" de Morena pidió a Fox dejar de andar de "zángano y vividor" porque, enfatizó, no se va reinstaurar la pensión para los ex Mandatarios.

"Ya salió hace como dos días una chachalaca grandota que ustedes conocen, ya, salió a decir, a ver si lo identifican, es una chachalaca grandota de Guanajuato, salió a decir que lo que había que hacer era regresarle la pensión millonaria a los expresidentes de la República, incluido él, y desaparecer la pensión de los adultos mayores", expuso.

"Desde Tecate (le decimos) que deje de andar de zángano y vividor, que no va volver esa famosa pensión para los expresidentes".

López Hernández se cuidó de no llamar a Fox por su nombre, aunque se refirió a él como "chachalaca grandota de Guanajuato".

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las declaraciones de Fox, quien se refirió a los beneficiarios de programas sociales como "huevones".

Al igual que AMLO, otra "corcholata", Claudia Sheinbaum, criticó que Fox primero se quiso apropiar del programa de adultos mayores y ahora pide que se retiren esos beneficios.

"Yo no lo quisiera repetir (lo que dijo Fox) porque no me atrevería nunca a hacer un calificativo (así), pero dijo algo muy denigrante, no, no me voy a rebajar, no lo voy a repetir", agregó López Hernández.

"Pero dijo lo contrario a lo que son los adultos mayores de este país, lo mucho que han aportado, lo que siguen trabajando, lo que siguen engrandeciendo al país".

Repite 'consulta' y propuesta sobre pensiones

El exsecretario de Gobernación hizo una nueva una "consulta" ciudadana a mano alzada sobre las pensiones a adultos mayores, y planteó bajar en dos años la edad de los beneficiarios de 65 a 63 años de edad.

"Aprovecho para hacer una consulta popular con ustedes, a ver que levanten la mano los que quieran que regrese la pensión a los ex Presidentes de la República", pidió.

"No, pero ya levantaron la mano, a ver ¿Quieren o no quieren que haya pensión para los expresidentes?", preguntó el exfuncionario, tal y como lo hizo el jueves en municipios del Edomex.

Luego de que los asistentes al mitin gritaron que "no", López Hernández cuestionó si quieren que permanezca la pensión universal y que se baje el umbral a 63 años.

"¿Están de acuerdo?", preguntó el aspirante presidencial, a lo que decenas de simpatizantes le respondieron que sí.

A tono con expresiones típicas de AMLO, López Hernández afirmó el mayor de los legados del presidente López Obrador y de la llamada 4T, es la "revolución de las conciencias".

"¿Saben qué significa la revolución de las conciencias? Distinguir entre lo bueno y lo malo, distinguir entre los buenos y los malos", manifestó.

"Y que no se nos olvide nunca, el bien siempre triunfa por sobre el mal, ese es nuestro México, ese es el mayor legado, entender que hoy manda el pueblo".