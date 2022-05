Limpia en Capufe fue por corrupción: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles del porqué no se había recontratado a trabajadores en Caminos y Puentes Federales (Capufe) pues, admitió, fue por casos de corrupción.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario federal recordó una pregunta sobre las contrataciones de Capufe, al haber extrabajadores que se quejan porque no están siendo recontratados.

"Le pedí un informe (a Elsa Julita Veites Arévalo, directora de Capufe), coincidió que estuve en Veracruz y me vine por carretera desde Veracruz hasta la Ciudad de México y en dos casetas de Capufe, en Cuitláhuac y creo que en Córdoba los trabajadores me protestaron por esto que se planteó aquí.

"Volví a pedir informe y la verdad es que me convenció de que había corrupción en las casetas. Que cobraban y no ingresaban el dinero y me demostró que a partir de los cambios aumentó considerablemente el ingreso de Capufe", reconoció López Obrador.

El tabasqueño explicó que esta situación no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores, pues estos deben protegerse, pero la corrupción sí afectó a la institución.

Para finalizar este tema, el presidente dijo que más que una pandemia la corrupción es una peste que se debe erradicar y pidió a la ciudadanía que denuncien si hay casos de este tipo.