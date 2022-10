Licencia universal es para importar alimentos baratos, dice AMLO

Ciudad de México.- Las empresas asumirán la responsabilidad por las importaciones que realicen con la "Licencia Única Universal" que otorgará el Gobierno federal, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es darle una licencia, no a todos, sino solo a 15 distribuidores, para que en caso de que lo consideren puedan importar, si son buenos precios, porque esto va a ayudarnos a que bajen los precios al consumidor, entonces esa licencia es decir Cofepris, Senasica, el SAT, Aduanas, etc, etc, etc, etc, te den facilidades, quitar trámites y tú te haces responsable de que la carne que vas a traer de Argentina, si es que se necesita, tiene que ser carne buena, te damos a ti la confianza, no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia".

En conferencia, el mandatario federal dijo que la licencia tiene como objetivo importar alimentos baratos.

"Si hace falta se abre el mercado a importaciones para que si se consiguen alimentos más baratos en el extranjero puedan entrar sin obstáculos, sin trabas burocráticas", dijo.

La entrada en vigor de "Licencia Única Universal" será publicada en éstos días en el Diario Oficial de la Federación y eximirá de permisos sanitarios a la importación de productos agropecuarios al país. Ello forma parte de las medidas que anunció el Gobierno federal dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 2.

"Nosotros tenemos que enfrentar el problema de la inflación y lo hemos logrado no como quisiéramos pero en todo lo que es el sector energético hemos avanzado, no han habido aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel, la luz, todo eso nos ayuda a controlar la inflación", dijo.

Este lunes, el Gobierno federal anunció la eliminación de trámites, permisos e impuestos para la importación de productos alimenticios, como parte de las medidas acordadas con la iniciativa privada para combatir la inflación.

Mediante el "Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía", las empresas firmantes obtendrán la Licencia Única Universal, que las exime de todo trámite o permiso, incluidos los de Senasica y Cofepris, y del impuesto general de importación.

También se suspenderá la revisión de toda regulación que impida o encarezca la importación de alimentos y su movilidad en el país, y transferirá a las empresas la responsabilidad de que las mercancías cumplan con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.