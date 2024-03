Liberan a periodista; ‘fue una advertencia’

Ciudad de México.- Un periodista y conductor de televisión mexicano que había sido secuestrado a inicios de semana fue liberado en el estado occidental de Jalisco luego de que sus captores le advirtieron que moderara su labor.

El periodista Jaime Barrera, quien labora para la cadena de televisión Televisa y otros medios locales, fue localizado en buen estado de salud, dijo la Fiscalía General de Jalisco en un breve mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

La aparición fue confirmada por su hija Itzul Barrera, quien señaló en su cuenta de la red social que su padre ya estaba con su familia.

Barrera había sido raptado el lunes por al menos cuatro sujetos al salir de una emisora de radio en Jalisco.

El comunicador fue dejado esposado por sus captores la madrugada del miércoles en una calle del municipio Magdalena, ubicado en el mismo estado.

Tras su liberación, Barrera relató a la emisora local Radio Fórmula que estuvo en cautiverio con los ojos vendados, las manos atadas e hincado la mayor parte del tiempo y luego acostado en un lugar que no pudo identificar.

El periodista descartó que su caso fuera un secuestro porque nunca pidieron rescate y lo calificó como una “especie de advertencia”. Reconoció que sus captores le advirtieron que “si no cumplía cosas, o no le bajábamos, ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo... Hay que exigir más protección y estar más cuidados en este proceso electoral que viene y que está empezando”, agregó.

Pese al incidente Barrera afirmó que seguirá con su labor, pero indicó que solicitará el ingreso al mecanismo federal de protección de periodistas para recibir seguridad.

La organización internacional Artículo 19, que defiende los derechos de los periodistas, exigió el miércoles a las autoridades mexicanas protección para Barrera y su familia y una exhaustiva investigación de los hechos.

En ese sentido, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció en una conferencia de prensa que la investigación del caso continuará. “No se va detener hasta dar con los responsables y hasta entender qué fue lo que sucedió”.

México se ha convertido en los últimos años en uno de los países más violentos para el ejercicio del periodismo. Durante 2023 fueron asesinados al menos cinco periodistas y otros 15 en 2022, que fue considerado el año más mortífero para la prensa mexicana en al menos tres décadas.