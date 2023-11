Liberan a familia colombiana secuestrada en Zacatecas

Ciudad de México.- La familia de ciudadanos colombianos que fue plagiada por un comando armado en Zacatecas, fue liberada por sus captores en el estado de Durango, informaron autoridades ministeriales y del gobierno zacatecano.

Las autoridades de ambos estados resguardaron a la familia en un hotel de Durango, mientras siguen en curso las investigaciones, se informó.

"Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de esfuerzos coordinados con la Fiscalía de Durango, han confirmado que los integrantes de la familia colombiana, cuyas cédulas de búsqueda fueron emitidas el día de ayer, han sido localizadas en la ciudad de Durango, en donde se encuentran resguardadas por autoridades estatales", posteó el Secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes a través de Facebook.

Aclaró que la familia no fue plagiada en un domicilio de Calera, no obstante, no dio detalles del plagio.

Por separado, ninguna de las Fiscalías han emitido algún pronunciamiento sobre este hecho.

El pasado 27 de octubre se reportó el plagio de la familia, pero fue hasta ayer que la Fiscalía estatal emitió las fichas de búsqueda de dos adultos y activó la Alerta Amber para el caso de tres menores, sin dar detalles del secuestro.

Según la Fiscalía de Zacatecas, los ciudadanos colombianos viajaban en un autobús comercial de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. No obstante, se desconocen las razones de su desaparición en el territorio de Zacatecas.

"No hay una denuncia aquí en el estado (de Zacatecas), en la Fiscalía, en donde se indique que hayan sido sustraídos de un domicilio, lo que sí sabemos es que no eran personas que vivían en Zacatecas, se trata de ciudadanos colombianos que iban de tránsito en el estado", dijo Reyes a medios locales.

Expuso la posibilidad de que la desaparición de la familia haya ocurrido en los límites con Durango.

Agentes ministeriales de Zacatecas se pusieron en contacto con empresas de camiones y autoridades de Durango para dar con el paradero de las víctimas, se indicó.

Los colombianos fueron identificados como Yulieth Andrea Alfonso Alfonso, de 36 años de edad, Jorge Alejandro García Villamil, y los menores David Alejandro, Mia y Daniel José.

El pasado 23 de abril, una familia de origen colombiano también fue atacada en la entidad, pero en el Municipio de Villa de Cos, por un grupo armado que disparó contra una camioneta donde viajaban seis personas.

Debido a la agresión, hubo cuatro fallecidos y dos heridos.

Según las indagatorias, en aquella ocasión fueron agredidos cuando se negaron a detenerse en un retén clandestino.