Liberan a Carlos Ahumada en Argentina

El empresario Carlos Ahumada, detonador de los videoescándalos de 2004 cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, recuperó su libertad a dos días de haber sido detenido en Argentina.

La liberación se dio este domingo, indicó la BBC citando a fuentes del Gobierno mexicano, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no confirmó esta versión.

Ahumada fue detenido el viernes pasado en Buenos Aires por una solicitud de extradición hecha por la FGR.

Sin embargo, en redes sociales se difundió la versión de que el juez Sebastián Ramos ordenó que siguiera su proceso de extradición en libertad, por lo que dejó la prisión en la que se encontraba.

Cuestionada al respecto, la FGR se limitó a informar que no había sido notificada oficialmente y que, además, este lunes es feriado en Argentina.

Ahumada, ex pareja sentimental de Rosario Robles, fue detenido en Buenos Aires por presunta defraudación fiscal de un millón 472 mil 236 pesos en perjuicio de México.

En su momento, la FGR informó que la denuncia se presentó en 2016 y fue retomada por la actual Administración.

La Fiscalía indicó entonces que la detención se logró a través del Sistema Interpol, por lo que buscaría la extradición del empresario.

Carlos Ahumada fue el tercer personaje vinculado a los videoescándalos que había sido detenido, en un lapso de 40 días, por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 9 de julio pasado fue aprehendido Juan Collado, quien fuera abogado de Ahumada; mientras que el pasado miércoles, un juez federal ordenó encarcelar a Rosario Robles.