Liberan a candidata retenida en Chiapas

Ciudad de México— Luego de ser retenida por más de 24 horas por pobladores, Alejandra Aranda Nieto, candidata a la Alcaldía de Cintalapa por el Partido Chiapas Unido, fue liberada esta madrugada junto con otras 27 personas.

La abanderada del partido local aseguró encontrarse en buenas condiciones de salud, pero no precisó si para su liberación se pagaron los dos millones de pesos que los habitantes de la comunidad de Canaán exigían.

"Quiero decirles que fuimos 28 personas las que estuvimos retenidas, pero bendito sea Dios, si de algo sirve para que sigamos trabajando y sigamos con mesas de trabajo y avances, siempre voy a respaldar esa parte", expresó afuera de las instalaciones del partido.

Aranda Nieto culpó del incidente a Carlos Esponda Montesinos, su contrincante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones.

"Tengo los datos precisos, denuncias levantadas de cosas que me vienen sucediendo anteriormente, yo procedo legalmente, no con insultos como hacen candidatos que me han enfrentado y faltado al respeto, estuvimos hace unos días en delegación de Gobierno firmando el pacto de responsabilidad, y ahí se levantó Carlos Esponda y directamente me amenaza", aseguró.

Grupo REFORMA informó ayer que la candidata, esposa del actual Alcalde de Cintalapa, Francisco Nava Clemente, y una decena de sus colaboradores fueron retenidos en Canaán.

Entre los retenidos también estaban la hermana de la aspirante, Jimena Aranda Nieto, y su hijo de 4 años de edad, Juan Carlos Palacios Aranda.

De acuerdo con el Alcalde Nava Clemente, los vecinos de esa comunidad en los límites de Chiapas con Oaxaca exigían 2 millones de pesos a cambio de liberar a las personas, todo por orden del candidato a diputado federal del PRI, Julián Nazar.