Ley de Amnistía es una opinión más, dice AMLO

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— Ante la propuesta en Morena de someter a consulta popular si el Congreso emite una ley de Amnistía para exmandatarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de una opinión más.

"Acerca de la iniciativa que presenta el diputado Pablo Gómez pues hay muchas opiniones, pero siempre lo mejor es consultar, preguntar, esto es un ejercicio de democracia participativa y pues no son los expertos que por lo general no escuchan mucho al pueblo, no recogen los sentimientos de la gente, son como círculos de pensamiento, de opinión, pero muy desprendida, muy divorciados del pueblo", expuso.

Pablo Gómez, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), inscribió ayer en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa que promueve la emisión de esa ley, donde se plantea este beneficio para quienes fueron titulares del Ejecutivo federal entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018.

En entrevista, el legislador explicó que el objetivo de esta iniciativa es iniciar el proceso legislativo para dar sustento a la solicitud de consulta popular, cuyo trámite será por separado.

Una consulta, consideró el presidente, es preguntarle a la gente y tener la confianza del pueblo, además de que ayudará para que no haya repetición, independientemente del castigo, que no se vuelvan a cometer atrocidades.

"Le dijo Pablo que presentaría la iniciativa?", se le insistió.

"No, no, ahora más que nunca hay libertades, además, no tiene por qué hacerlo, somos libres, hay que ejercer a plenitud nuestras libertades, las libertades no se imploran, se conquistan, todos tenemos que participar, antes no se podía hablar, todo era con la idea del Presidente, cuál es la línea, pero nosotros, que venimos de la Oposición, en el caso de Pablo Gómez, nunca ha consultado conmigo nada, además es un valor entendido de que somos libres, ya parece que Pablo Gómez me va a consultar sobre lo que va a decir, o que me va estar consultando Porfirio Muñoz Ledo o el ingeniero Cárdenas", respondió.