'Levantan' y golpean a colaborador de candidata en BCS

Rogelio Núñez Drew, coordinador de campaña de una candidata a diputada local en Baja California Sur, fue sustraído con violencia de su casa la noche del viernes y localizado severamente golpeado horas después.

Se trata del primer hecho de violencia política en la entidad, durante el proceso electoral en curso.

La noche de ayer, la candidata a diputada local por el partido Fuerza por México, Yusahara Álvarez Manríquez, denunció que su asesor y coordinador de campaña fue "levantado" de su domicilio, en la Colonia Indeco del Municipio de La Paz.

A través de un video subido a sus redes sociales, que posteriormente eliminó, señaló que Núñez Drew fue amordazado y llevado con violencia por varias personas, al parecer tres hombres y una mujer.

En el video se observaron patrullas de la Policía Estatal, elementos de esa corporación y ambulancias afuera del domicilio de la víctima. También se escucharon gritos de desesperación de familiares.

"Estoy reportando que me acaban de levantar a mí asesor ¿Por qué me quieren truncar, por qué no quieren que llegue, por qué? ¿Qué está pasando? Estamos trabajando limpio cono siempre, somos unas personas que nos ganamos el taco día con día", expresó la candidata en el video.

"¿Por qué nos hacen este tipo de cosas y siguen pasando? Queremos llegar para que no sigan pasando este tipo de cosas. Hay que alzar la voz, que no sigan pasando este tipo de cosas, ya estamos hartos, enfadados, siete años en una lucha constante para que no sigan pasando este tipo de cosas y siguen, ya basta, ¿Qué está pasando en La Paz?", condenó la representante de Fuerza por México.

Durante la madrugada, medios locales reportaron que Núñez Drew, de 50 años de edad, fue localizado con vida, golpeado y herido, en las cercanías de la presa "Buena Mujer", a unos 14 kilómetros al sureste de La Paz.

El hombre fue llevado a un hospital para su atención, donde es resguardo por personal policial.

La candidata, cuyo colaborador fue "levantado", forma parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en La Paz. Fundó la organización junto con familiares cuando su madre fue desaparecida en el 2017.