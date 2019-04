Legisladores morenistas plagian proyecto de internet

Ciudad de México— Para conmemorar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, diputados morenistas "tomaron las armas" y presentaron una iniciativa de ley "fusilada", casi en su totalidad, de una página de internet.

El pasado miércoles, Alejandra Pani, legisladora por Morelos, y Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en San Lázaro, llevaron al pleno una iniciativa cuyo sustento histórico y documental fue plagiado del sitio Buscabiografias.com.

Durante una ceremonia llevada a cabo ese día en el Congreso, Pani y Mayer declararon su intención de conmemorar la vida del caudillo dándole su nombre a una presea para reconocer a los luchadores sociales del país.

"Creemos que, en todo México, no nada más en Morelos, tenemos gente muy valiosa que ha dado sus ideales y que no se le ha reconocido", expuso entonces Pani, quien expuso la propuesta a la Comisión de Cultura, de la que es integrante, meses atrás.

No obstante, la justificación de la iniciativa presentada, como consta en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara, se apropia textualmente de 10 párrafos de Buscabiografias.com, sin cita.

Los textos "fusilados" no ofrecen una justificación de por qué la figura del homenajeado es relevante para la historia de la lucha social en México, sino que se limitan a enunciar las fechas y actos de su participación en la Revolución Mexicana.

En un año de publicaciones y eventos conmemorativos realizados por instituciones académicas del Estado, como el INAH y el INEHRM, Pani y Mayer, quienes rubrican la iniciativa, eligieron sustentar su propuesta sobre Zapata en una fuente documental para estudiantes de nivel básico y medio, y aun cuando en las filas de la Comisión de Cultura hay un historiador: Ricardo de la Peña Marshall.

Además de la biografía plagiada, la iniciativa toma textualmente, también sin cita, un párrafo del artículo "Breve cronología de los principales movimientos sociales ocurridos en México", del blog Kiosco Medios y Comunicación.

La oficina de Mayer, consultada sobre el plagio, indicó que la iniciativa fue presentada del equipo de Pani.

Pani, por su parte, dijo no estar enterada y aseguró que los encargados de su redacción fueron los asesores parlamentarios de Morena.

"Lo voy a checar. La verdad es que yo la presenté, pero nuestros asesores son los que revisan", explicó vía telefónica. "(Ellos) la revisaron y no nos hicieron esta observación".

Asimismo, la legisladora morelense aseguró que era necesario buscar los datos biográficos del caudillo porque hay diversas versiones sobre el lugar de su fecha de nacimiento y su fallecimiento. No obstante, el consenso general histórico al respecto es que Zapata nació en Anenecuilco y falleció en Chinameca, ambos en Morelos.

Tras la entrevista, Pani envió a este diario un nuevo documento, fechado ayer, 5 de noviembre de 2018, en el que sí se enlista a Buscabiografias.com como fuente y donde también se reproducen los párrafos textualmente. Sin embargo, se trataba de un punto de acuerdo y no de la iniciativa que finalmente sí se publicó en la Gaceta Parlamentaria sin crédito alguno a los párrafos "fusilados", como se puede comprobar en línea.

De acuerdo con la legisladora, la iniciativa, que fue turnada el mismo miércoles a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, fue bien recibida y, según espera, podría aprobarse antes del centenario luctuoso de Zapata, el próximo 10 de abril.