Lección de elección: manda el pueblo, no la minoría.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los comicios de la semana pasada dejaron como enseñanza que en una democracia decide el pueblo y no una minoría política.

Luego de llamar a que la Oposición, partidos, medios, académicos, políticos y organizaciones sean autocríticos ante los resultados, el Mandatario dijo que antes no se tomaba en cuenta a la mayoría de los ciudadanos y todo operaba como en una oligarquía.

"La lección de la elección es que en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, no una minoría, en una auténtica democracia.

"Estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía, de que la democracia no era asunto del pueblo, aunque nos resulte paradójico, pensaban que la democracia era asunto de la clase política, de la minoría, no, eso es oligarquía, no es democracia", advirtió.

En su conferencia mañanera, acusó que la idea de reservar las decisiones políticas a una clase gobernante estaba enraizada, por lo que celebró el triunfo mayoritario de la coalición de Morena, PT y Partido Verde.

De paso calificó los resultados como una "zarandeada" a quienes no consideraron la capacidad del pueblo.

"Estaba muy arraigado ese pensamiento y mucho clasismo soterrado, mucho racismo soterrado, por eso estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, la zamarreada, por eso hay unos que todavía están papaloteando, no saben ni qué pasó.

"Porque no contaban, como dicen los tecnócratas, con esa variable y ¿cuál es esa variable? Pueblo, no tomaban en cuenta al pueblo", añadió desde Palacio Nacional.

Confió en que la lección coadyuve a la reflexión de los opositores y reconoció que algunos han admitido las fallas cometidas en el proceso electoral, pero lamentó que algunos no cambiarán de parecer por su dogmatismo.

"Espero que esto ayude mucho, mucho, ya he estado viendo gente que, con honestidad, está hablando de los errores y de cómo se equivocaron, están haciendo un ejercicio de rectificación, de no mantenerse en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión.

"Ahora, un dogmático, un sectario, un fanático, no acepta, para ellos, si la realidad indica una cosa, la realidad está mal, no se acepta", reprochó.

Pide a Claudio X. González informar cuánto gastó

El Presidente López Obrador también pidió al empresario Claudio X. González que informe cuánto dinero gastó por apoyar la campaña del "bloque conservador" y quiénes contribuyeron.

Tras exhibir el desacierto de la encuestadora Massive Caller, que arrojó poco margen entre candidaturas del oficialismo y de la Oposición, y acusar una campaña en redes en su contra con el hashtag #NarcoPresidente, dijo que eso fue parte de un mismo paquete financiado desde el extranjero.

"Vale la pena (revisar las encuestas), no es en vano, o esa otra del que fue del CISEN, la de GEA-ISA. Y estoy esperando también la autocrítica y sobre todo el informe del dinero que manejaron en el bloque conservador, estoy esperando que den a conocer todo lo que significó la coordinación del bloque conservador"

"¿Cuánto recibieron, quiénes aportaron?, ¿cuánto fue el dinero de Mexicanos conservadores o traficantes de influencia que recibieron?, ¿cuánto recibieron del extranjero?

"Estoy hablando de Claudio X. González, que debe dar un informe, entregar un informe, porque recibieron dinero del extranjero y si ellos financiaron esta compaña en contra México, ¿qué fue lo que le correspondió a él? Sería muy bueno que informaran", solicitó.