Le va bien hasta a 'los de arriba' con 4T, dice AMLO

Puebla, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en su gobierno le va mejor hasta "a los de arriba", en Tepeaca, Puebla.

"Nada más un ejemplo, el peso mexicano es la moneda qué más se ha fortalecido en el mundo en los últimos 5 años con relación al dólar, primer lugar el peso, superpeso, los adultos mayores como el que está hablando, sabemos de cómo eran las crisis, las devaluaciones, eso ya no se está presentando", resaltó ante la gente reunida en uno de los puntos donde más se registra huachicol.

"Afortunadamente, esto está permitiendo que le vaya bien al de abajo, al de en medio y al de arriba, también los de arriba están recibiendo beneficios. Cuando les va bien alcanza hasta para el pájaro, pero a quienes les va mejor, proporcionalmente hablando, y por justicia, es a la gente más necesitada y eso es lo que me llena de orgullo", expuso el mandatario.

El tabasqueño enumeró los apoyos que su Gobierno proporciona a diversos sectores de la población a través de becas y pensiones del Bienestar.

Dijo que en el país existen unos 35 millones de familias y que en 30 millones llega un apoyo gubernamental.

"Por eso les decía, si tenemos recursos y un pueblo trabajador, cómo es que no salíamos adelante, por los malos gobiernos, eso ya se acabó, ¡al carajo con la corrupción! Por eso nos alcanza el presupuesto, sin aumentar impuestos, son gasolinazos, sólo no permitiendo la corrupción", señaló.

"Se quedaron con las ganas, no hay aumento en el precio de las gasolinas, dijimos que no va a aumentar ni la gasolina ni el diesel ni el precio de la luz".

En su discurso el tabasqueño también subrayó que se bajó el sueldo, que se quitó lujos como el uso del avión presidencial y la extinción del Estado Mayor Presidencial.

"¿Saben cuantos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos del Ejército y de la Marina, no podría estar hablando como lo estoy haciendo y no los podría saludar, era (el presidente) como un muñeco, como un títere, que hacían con él lo que querían, lo tenían completamente secuestrado rodeado, no eso ya se terminó, el presidente lo cuida la gente.

"Todos esos elementos de las fuerzas armadas ya regresaron a la Marina y a la Secretaría de la Defensa a cuidar al pueblo, ahora muchos de esos elementos están en la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de todos los mexicanos, por eso estamos avanzando, porque no se permite la corrupción ni hay lujos en el gobierno".

Tras prometer además fertilizantes gratuitos, basificaciones y aumentos en los salarios, López Obrador dijo que se va tranquilo de su gestión.

"Me voy a ir muy tranquilo, lleno de dicha, pero no se preocupen, porque va a ser mejor hacia adelante, vamos a seguir juntos, porque ya saben que amor con amor se paga", advirtió en este municipio, que figura entre los primeros lugares en el hallazgo de tomas clandestinas para la extracción de hidrocarburos en ductos de Pemex.