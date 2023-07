Le mando una declaración de amor, dice Xóchitl a AMLO

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez mandó una declaración de amor al Presidente Andrés Manuel López Obrador ante los ataques que le ha hecho desde sus mañaneras.

De visita en Oaxaca, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México ofreció una conferencia de prensa en la que se le cuestionó si ante el clima tan polarizado consideraría bajarse de la contienda rumbo al 2024.

"No, ante esta declaración de guerra, le hago una declaración de amor al Presidente, yo le mando decir al Presidente que a mí también, y coincido con él, en que lo más importante son lo que menos tienen (...)", respondió.

"Tenemos la misma coincidencia, señor Presidente, sólo que tenemos distinto método (...) Nos une lo mismo, el amor por México y por los que menos tienen y eso lo demuestro con mi trayectoria, así que le mando una declaración de amor al Presidente".

Gálvez sostuvo que desde 1997 trabajó por las comunidades indígenas en Oaxaca, cuando no era funcionaria federal.

Mi trabajo por las organizaciones, aseguró, no se reduce al Gobierno de Vicente Fox, donde sí había dinero para las comunidades indígenas.

Respecto a las declaraciones de Vicente Fox que pidió se reinstalen las pensiones a los ex presidentes, Gálvez descartó retomarlo.

"No hay regreso a las pensiones de los ex presidentes, no, no hay, el Presidente actual va a tener que ponerse a trabajar una vez que se retire, porque todos trabajamos para vivir, eso no hay, lo digo claramente".

La semana pasada, el Presidente López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal electoral federal de ser como la Santa Inquisición y ejercer censura, luego que reiteraran sus llamados a que no haga referencias a temas electorales en sus conferencias matutinas.

Además, la Comisión de Quejas del INE aprobó nuevas medidas cautelares para bajar de su difusión las mañaneras en las que ha hecho alusión a aspirantes de la Oposición, como Xóchitl Gálvez.

"Las medidas precautorias", afirmó Gálvez, "son porque el Presidente pues me agarró de su piñata en la mañanera después de que no me dio el derecho de réplica, atreverse a decir que yo estoy aquí por un grupo de hombres".

Sobre el tema, la senadora insistió en que se irá a los tribunales, pues considera que el Presidente sí cometió violencia política en su contra al tratar de impedir que ocupe un espacio de poder y afirmar que es un globo, que la inflan y que es un títere de hombres.

"El Presidente me está echando todo el poder del Estado, todo, eso de lo que él se quejó y que decía que los Presidentes no deberían, eso del 'cállate chachalaca' a Fox, él lo está replicando todavía más grave", advirtió.

Le voy a ganar en los tribunales, aseguró, y va a atener que ser inscrito en la lista de violentadores.