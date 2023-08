Lástima que AMLO no escuche a víctimas de violencia: Xóchitl

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, reconoció a la ex legisladora capitalina Alessandra Rojo de la Vega, quien esta mañana protestó junto a feministas y familiares de desaparecidas afuera de Palacio Nacional en contra de la violencia de género y los asesinatos de mujeres.

La senadora panista señaló que es una lástima que Andrés Manuel López Obrador no quiera escuchar a las víctimas de la violencia y reiteró que, si llega a la presidencia, abrirá las puertas de Palacio Nacional a todos.

"Reconozco tu valentía y fuerza para defender a las mujeres, querida Alessandra Rojo de la Vega. Lástima que el Presidente no quiera escuchar a las víctimas de violencia y a quienes luchan por la igualdad.

"Lo peor es que ni siquiera quiere aprender de la causa. No entiende que no entiende. Pronto abriremos las puertas de Palacio para todas y todos", escribió en X, antes Twitter.

Esta mañana, en representación de las manifestantes, Rojo de la Vega pretendía ingresar a la mañanera para entregarle al Mandatario dos libros sobre machismo e intentar hablar sobre dichos temas durante la conferencia.

Sin embargo, no le permitieron ingresar a la ex funcionaria de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por lo que, junto con una veintena de mujeres e integrantes de colectivos se manifestó durante la mañanera de AMLO en la esquina sur de Palacio Nacional, junto a la Suprema Corte.

De la Vega afirmó a REFORMA que es una burla que López Obrador se diga víctima de violencia de género, ya que es el hombre más poderoso del País, y consideró que el Jefe del Ejecutivo ha dado la espalda a las mujeres desde el inicio de su Gobierno.

"Si el mismo Presidente no sabe lo que es la violencia de género, si se dice víctima de violencia de género, es una burla para las feministas, para las víctimas para todas las mujeres que escuchamos, es una burla que se diga la víctima", sentenció.

"El hombre más poderoso de este País se dice víctima, no, aquí están las verdaderas víctimas, que las escuchen. Ya basta de engañar a la gente. A él no le cuestionan si se acostó con alguien para estar en donde está, a él no le dicen que fue manipulado por un grupo de mujeres como nos dicen a nosotras. Él no es víctima, es victimario".

La activista y ex congresista de la Ciudad de México aplaudió que las autoridades electorales sancionen por violencia política de género al propio Presidente, o bien, a particulares como el empresario Ricardo Salinas Pliego.