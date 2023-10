Ciudad de México.- El diputado panista Jorge Romero Herrera celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información continúe funcionando, pues con ello se garantiza la transparencia en el País.

"Nosotros estamos convencidos de que este instituto ha sido un instituto que lamentablemente pasó por un evento (con el actual Gobierno), pues no afortunado, así lo habremos de decir", advirtió Romero durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2023. Autonomía y Libertades, organizada por el INAI.

Romero dijo que al ser presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tiene que asumir un papel neutral respecto a lo hecho por el actual Gobierno en cuanto al INAI.

"Por Dios, eso no es asumir ninguna bandera, ni partidista ni clasificatoria. Eso es una disposición que asegura tu derecho, y el mío, de que no pueda cualquier Gobierno no decirte ni qué está haciendo. Pues celebramos en el marco de esta semana esa decisión, porque significa que puede seguir funcionando el gran INAI", manifestó.

"Con el trabajo que están haciendo sus comisionadas y su comisionado. Y eso nosotros, insisto, siempre lo vamos a celebrar. Y hacemos votos, porque el INAI, como organismo constitucionalmente autónomo, como todos los demás que los hay, sigue existiendo".

"Larga vida al INAI", manifestó el legislador panista añadiendo que más allá de partidos políticos y de quién gobierne, el Instituto de transparencia debe trascender.

"México es y debe de seguir siendo por siempre un país de instituciones. Eso es lo que hace grande a un País, y esa es su ruta y su destino. Seguir siendo un gran país, gracias a sus mujeres y a sus hombres, que trabajan por nuestros derechos, por nuestra independencia y por nuestra libertad", sostuvo Romero.

Durante la inauguración de esta semana, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió un reconocimiento por el trabajo que ha desarrollado al frente de esa institución y el respaldo que ha dado a los derechos fundamentales que tutela el INAI y su labor en beneficio de la academia del País.