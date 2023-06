Lanzan Frente Opositor; tienen dudas aspirantes

Ciudad de México.- Mientras líderes de PAN, PRI y PRD celebraban el acuerdo alcanzado con organizaciones ciudadanas para crear el Frente Amplio por México de cara al 2024, aspirantes a la nominación expresaban sus dudas respecto a los alcances del método de selección y demandaban incorporar la votación digital.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, consideró que con el anuncio del método de selección --que considera encuestas y votación directa para elegir al abanderado o abanderada de Oposición-- se marca "un nuevo pacto social" de los partidos con los ciudadanos.

"Un nuevo pacto social implica apertura, participación y amplia representación. Partidos políticos, sociedad civil, ciudadanía, no tenemos por qué caminar solos", dijo Moreno.

El perredista Jesús Zambrano destacó que los partidos mostraron disposición a escuchar a los ciudadanos y el panista Marko Cortés estimó que se frenará "la destrucción" del Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

"Este frente no será limitativo ni a los grupos de la sociedad ni tampoco a los partidos que hoy estamos congregados. Siempre estaremos abiertos a seguir sumando. Acá no habrá imposición, acá no habrá dedazo; acá sí será un ejercicio democrático", señaló Cortés.

El anuncio del Frente Amplio Opositor, integrado por partidos políticos y agrupaciones como el Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, Unid@s y Educación con Rumbo, entre otras, se dio a conocer con la presencia de 14 aspirantes a la nominación.

El 3 de septiembre, anunciaron los organizadores, se dará a conocer al abanderado al que denominarán Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.

Sin embargo, las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, presentes en el anuncio, admitieron tener dudas sobre el método de selección.

Gálvez (PAN) planteó la necesidad de impulsar el voto electrónico.

"Sigo pensando que tendríamos que utilizar más la tecnología, ya se lo planteé a Marko (Cortés, líder del PAN) y quedé de enviarle una propuesta. Nada más estoy planteando un tema de la votación digital.

"Creo que una manera de abaratar esto es que podamos hacerlo a través de redes, de la tecnología, para evitar que haya centros de votación y llevar gente. Yo voy a insistir en eso", dijo Gálvez.

La senadora Lilly Téllez (PAN) difundió un escrito a la opinión pública con 50 preguntas respecto al método y pidió a los dirigentes partidistas y al comité organizador del proceso aclarar que "no se caerá en actos ilegales, en financiamientos ilícitos o conductas clientelares corporativas".