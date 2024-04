Lanzan en Chiapas: 'te cambio mi voto por mi desaparecido'

Tuxtla Gutiérrez, México.- La colectiva "Madres en resistencia, integrada por familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidio, lanzó la iniciativa "Te cambio mi voto por mi desaparecido" para que en estas elecciones las mil 172 personas que no han sido localizadas en Chiapas, según cifras oficiales, aparezcan con vida.

"Esto es para que las candidatos no lucren con nuestros desaparecidos", dijo Isabel Arias Torres, madre de Cassandra Arias Torres, desaparecida en diciembre de 2022 por un grupo armado en el Municipio de Berriozábal, a media hora de esta capital.

"Nosotros queremos proponer nuestro voto a alguien que en realidad haga justicia y busque a las desaparecidas", indicó Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, cuyo feminicidio sucedió en este sexenio, al interior del Instituto del Deporte, el 14 de enero de 2020.

"Madres en resistencia", que se formó el año pasado, está conformado por dos familias de víctimas de feminicidio y 10 familias de ciudadanos que desaparecieron en esta ciudad, Cintalapa, Tapachula y Berriozábal, la mayoría jóvenes, llevados por hombres armados.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, consultado por Grupo Reforma, las desapariciones crecieron en Chiapas en la gestión del morenista Rutilio Escandón.

Hasta hoy ningún candidato a la Gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de "Sigamos Haciendo Historia"; Olga Luz Espinoza, de "Fuerza y Corazón por México", y Karla Irasema Muñoz Balanzár, de Movimiento Ciudadano, han abordado el crecimiento de las desapariciones.

Impacta crimen en las búsquedas

Ante la violencia de los cárteles de la droga, las activistas dijeron que tras seis búsquedas en campo que realizaron en Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y Tapachula tuvieron que suspender labores porque la Fiscalía General de Chiapas, la Comisión Estatal de Búsqueda, ni otra autoridad, les garantiza seguridad.

"Un ejemplo fue en una colonia de esta ciudad (Tuxtla Gutiérrez) al llegar a una calle el policía dijo aquí ya no entro porque es territorio narco, entonces, hay zonas donde la autoridad no quiere que busquemos, y si nosotros vamos no entra con nosotros", contó Yosli Chavarría, hija de Víctor Manuel Chavarría, desaparecido por un grupo armado en mayo pasado.

Exigen pruebas

Un mes y medio después de que desapareció Jonathan Estrada Vázquez, de 21 años, en Berriozábal, la Fiscalía General de Chiapas le dijo a su hermana Magdalena que ya habían encontrado su cadáver: la única evidencia eran unos tenis parecidos a los que portaba el joven cuando desapareció.

"Yo exijo una prueba de ADN, por expertos independientes, porque no confiamos en esta autoridad", dijo Magdalena.

En tanto, Isabel, madre de Cassandra Arias Torres, asegura que la autoridad de Berriozábal sigue sin entregar las imágenes de las cámaras de seguridad donde se podría ver a detalle cómo fue la desaparición de su hija.

A pesar de que recién fue llamado a declarar el alcalde que busca la reelección,Jorge Acero, el caso sigue sin resolverse.