Lanzan Colectivo por México; buscan nuevo rumbo al país

Ciudad de México.- En un intento por cambiar el rumbo del país en el 2024, políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, intelectuales, ambientalistas y hasta deportistas buscan construir el movimiento Colectivo por México.

En la presentación oficial del documento "Punto de Partida. Una Nueva Visión de país", que afirman construyó Cuauhtémoc Cárdenas junto con otros intelectuales en el último año, se informó que en las próximas semanas iniciarán recorridos estatales para tener en junio un documento más preciso sobre las principales preocupaciones de los mexicanos y las propuestas para enfrentarlos.

PUBLICIDAD

Sin mencionar directamente a Morena o al presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron un balance negativo de las condiciones por las que atraviesa el país.

Principalmente, recriminaron, se ha generado un ambiente de confrontación e intolerancia por opinar diferente.

"Queremos vivir en un México en el que prevalezca el optimismo y la alegría, uno en el que nuestros jóvenes puedan desarrollarse, donde existen oportunidades para todos, en el que recuperemos la decencia en todos los quehaceres, uno en el que prevalezcan los valores laicos y la dignidad humana.

"México es un mosaico, es la expresión de distintas culturas, experiencias y cosmovisiones, el nuestro es un país con temperamentos diferentes, de colores y sabores diferentes. Nuestro México no merece estar en la parte media de las calificaciones internacionales o en el fondo de las mismas", dijo José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud.

Consideró que son urgentes las reformas en salud y educación.

El ex ministro de la Suprema Corte, Diego Valadés, consideró que el deterioro institucional y social de México se acelera, la ética pública está en crisis, la incertidumbre impera y el déficit de gobernabilidad aumenta.

"Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder, discrecionalidad en la aplicación de los recursos públicos, manipulación de la verdad, carencia de servicios, uso político de la pobreza, violencia e impunidad.

"Cambiemos el rumbo, hagámoslo mediante instituciones que restauren el Estado de Derecho, la igualdad, la confianza, la convivencia en paz y con bienestar, y la lealtad democrática de los gobernantes", indicó.

En un salón del World Trade Center, ante cerca de 500 personas, representativas de diversos sectores sociales, consideró que este movimiento es muestra del pluralismo y variedad de visiones que tiene México y deben ser tomadas en cuenta.

"Las visiones unidimensionales y unidireccionales contradicen la democracia, sólo se exige pensar igual donde el derecho a la libertad naufragó, ninguna República ha prosperado cuando prevalece el conformismo o el derrotismo, lo negativo es superable y lo positivo es mejorable", indicó.

Afirmó que hay mucho por hacer y se necesitan manos y voces para enfrentar la tarea colosal de recuperar la vida institucional y sanar el tejido social.

Al evento acudieron ex rectores de la UNAM, del IPN, del CIDE, ex presidentes de diversas cúpulas nacionales empresariales, ex priistas, panistas, ex medallistas olímpicos y líderes de organizaciones sociales.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, afirmó que Cárdenas estuvo trabajando más de un año junto con ella y una veintena de personas más en el documento, que está avalado por él, pero desconoció por qué no asistió.

Confió en que se una nuevamente a los encuentros estatales y en la elaboración del documento final.

Junto con Francisco Labastida, aseguró que la intención es que la propuesta pueda tomarse por los partidos como un referente en el debate público rumbo a la elección de 2024, pero no quiere decir que quienes están en este colectivo busquen respaldar a un partido o candidato presidencial.