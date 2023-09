Lanza Ebrard ultimátum a Morena

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard dijo que si no resuelven su impugnación al proceso interno del partido, él ya no tendría interés de estar en Morena.

"Hemos sido muy responsables en el proceso, no se trata de ahorita después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que hemos observado. Presentamos la impugnación y va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir.

PUBLICIDAD

"Si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena. (...) Si para su propio punto de vista, todo lo que les acabo de decir, las inconformidades que están más que testimoniadas no ocurrieron, no pasa nada, pero entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando porque no avalo esas conductas ni esas prácticas", anunció Ebrard.

En conferencia de prensa, luego de reunirse temprano con legisladores y su equipo, el ex Canciller argumentó que si su impugnación no llega a ningún puerto en Morena, esto significaría que en futuros procesos podrán Mandatarios seguir violando la ley al promover a ciertos candidatos.

"¿Por qué, por qué razón (ya no tendría sentido seguir en Morena)? Y estoy consciente de lo que les estoy diciendo porque se da carta de naturalización a que intervengan Gobernadores, Alcaldes, los sindicatos, que sus miembros vayan a los eventos. ¿Por qué habría de permanecer ahí?", cuestionó.

"Yo creo que sí es muy importante, esto puede ser definitorio para el futuro de Morena, más que para el futuro de Marcelo Ebrard, ¿esas prácticas son válidas en Morena?, ¿así va a ser?, ¿todas las encuestas que vienen vamos a ver lo mismo? Entonces, hemos entregado todo el día de ayer conforme lo marcan las disposiciones internas de Morena".

Marcelo Ebrard anunció que a partir del 18 de septiembre organizará un movimiento político nacional con el cual recorrerá el País hasta octubre para agradecer a quienes lo apoyaron durante su "campaña".

"La segunda cuestión: he convocado y así hemos convenido. A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte de Morena, seguimos siendo los compañeros del Verde, seguimos siendo los compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender.

"Quienes estén dispuestos a continuar en este proceso nos lo harán saber el 18 de septiembre, acto seguido, el 18 de septiembre haré un recorrido por todo el País para reencontrarnos con quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron, explicarles lo que le estoy comentando ahora, informarles y finalmente concluir a mediados de octubre. Tomar en cuenta que estamos en un proceso donde las precampañas se inician el 4 de noviembre", declaró.