'Lanza' AMLO besos a adversarios y pide no atacarlos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó besos a sus adversarios políticos y pidió que no sean atacados, luego de que la senadora Xóchitl Gálvez acusó ataques en su gira como aspirante presidencial opositora.

López Obrador dijo que la intolerancia es característica en gobiernos represores de la derecha y sus partidarios no deben actuar igual.

PUBLICIDAD

"Para todos, hay que respetarnos y ser muy partidarios de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha, es como la mentira, el reaccionario, la verdad es revolucionaria, es clarísimo.

"Entonces, no somos iguales, no hay que darles motivos para nada, y no hay nada que temer, no vamos bien, vamos requetebién, estamos bien y de buenas", dijo.

Xóchitl Gálvez denunció que fue agredida por morenistas en Oaxaca el domingo pasado, mientras compraba artesanías en un mercado. La legisladora contó que dos personas, supuestos enviados por la dirigencia estatal de Morena, se le acercaron para pedirle que se retirara.

"No hay necesidad de violentar, de intimidar. Yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, son muy poderosos y tengo derecho pero en el mercado y me fueron a agredir. No estaba haciendo promoción política, se ardieron y me mandaron reventadores para sacarme de la feria", indicó ayer.

Esta mañana, AMLO dijo que en su sexenio no ha habido represiones y sus seguidores deben ser amables con la Oposición.

"Entonces, ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos, no testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos", reiteró mientras hizo señas de amor y paz y lanzó tres besos al aire.