Lanza AMLO advertencia a farmacéuticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a farmacéuticas que seguirá comprando medicinas en el extranjero si no las dan a un precio justo en México.

"Se van a seguir comprando los medicamentos en México si dan precios justos y hay utilidades razonables, nada de que vamos a comprar los medicamentos a ciento, a doscientos, a trescientos por ciento más de lo que venden en los laboratorios, eso se acabó", dijo en un mitin en el Hospital Rural de este Municipio.

"Y si no quieren así y van a querer sabotear para que no tengamos los medicamentos, compramos los medicamentos que en el extranjero, la salud del pueblo de México es primero".

Ante cientos de pobladores que llenaron una cancha de basquetbol, una parte de la calle y un pequeño parque infantil, López Obrador expuso que ya llegó el metotrexato comprado en Francia, aunque no precisó si su costo fue menor o mayor que si lo hubiera comprado aquí.

Según el presidente, se tuvo que comprar en el extranjero porque las distribuidoras que acaparan el mercado en México armaron un boicot debido a que les cancelaron las compras.

"Es que estos eran unos voraces y la única justificación que dan es que entregaba el moche para tener esos contratos, es decir, tenían que sobornar a las autoridades, nosotros ya no permitiremos los sobornos", dijo.

Luego de visitar durante en días cuatro hospitales rurales del IMSS en Yucatán, el Presidente realizará otro mitin esta tarde en el hospital de Hecelchakán, en Campeche, el número número 60 de los 80 que existen.

El Gobierno federal compró a Francia 38 mil 200 unidades de metotrexato, usado en tratamientos contra el cáncer, para cubrir los requerimientos de todo el sector Salud durante 2019.

Ayer, la Cofepris denunció que los principales productores de ese fármaco no cuentan con el certificado vigente de buenas prácticas de fabricación en México, por lo que están suspendidos sus procesos de producción.