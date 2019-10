Lamenta la Coparmex liberación de Ovidio

Ciudad Juárez— Debido a la improvisación de fuerzas castrenses y de seguridad para capturar a Ovidio Guzmán López en Culiacán, se incurrió en hecho lamentable como fue su liberación, comentó Eduardo Ramos Moran, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Juárez.

El líder de Coparmex lamentó que la falta de una estrategia de seguridad llevó al crimen organizado a rescatar al hijo del líder del cartel de Sinaloa e incluso comparó este hecho cuando se dio la captura de su padre, años atrás, en el que la aprehensión fue de manera sigilosa.

“El problema no fue el que lo hayan soltado, sino que no hubo desde inicio una estrategia que no pusiera en riesgo a inocentes”, dijo.

Y agregó “cuando capturaron a El Chapo, también allá en Sinaloa, no sucedió esto, lo hicieron de una forma muy sigilosa y con un grupo muy pequeño de elementos y una estrategia muy bien definida que no puso en riesgo a nadie”.

También criticó que el Ejercito Mexicano este más enfocado en construir el aeropuerto de Santa Lucia, en lugar de diseñar estrategias para combatir el crimen organizado.

“Este gobierno está haciendo muchas acciones muy rápido y muy improvisadas, sin poner a los conocedores a trabajar en equipo. Tengo muchas dudas en lo que se busca en materia de seguridad, una es que los militares no hacen el uso de la fuerza cuando es necesario”, opinó.

Comentó que para que estos retos no se vuelvan a repetir, debe existir coordinación entre el presidente de la República, el titular de la Sedena y el de Seguridad, para definir estrategias reales de combate al crimen organizado.

“Es lamentable que no haya sincronía o los mismos objetivos entre los tres porque no se ve una estrategia clara que nos de seguridad para andar tranquilos por las calles”, expresó.





