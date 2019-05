Lamenta AMLO asesinato de Humberto Adame

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el pésame al diputado panista Marco Adame por el secuestro y asesinato de su hermano, Humberto Adame, en Morelos.

En conferencia matutina, López Obrador reconoció que la violencia prevalece en el país.

"Nos duele lo que sucede en el país, sobre todo cuando pierden la vida mexicanos, seres humanos, y por eso quiero aprovechar para mandar un abrazo al diputado Marco Adame, que perdió a su hermano también por la violencia que desgraciadamente prevalece en el país", comentó.

El mandatario federal se comprometió con las víctimas de la violencia a abordar este fenómeno a fondo.

"A todos, nuestros más sentido pésame, y al mismo tiempo, acompañado de ese pésame, de esa solidaridad, el compromiso sincero, serio, de que no vamos a dejar de atender este grave problema del país", prometió.

"Todos los días, desde muy temprano y hasta muy tarde, estamos dedicados a atender los asuntos públicos, y en particular lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia".

Refirió que en la estrategia contra la violencia cuenta con el apoyo de instituciones comprometidas como el Ejército, la Marina, la Segob y la Secretaría de Seguridad.

"Estamos haciendo todo, no estamos viendo el problema por encima, no dándole importancia, lo estamos atendiendo como se merece un asunto de esta naturaleza, y lo estoy haciendo personalmente y me están ayudando servidores públicos también comprometidos", dijo.