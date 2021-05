Lamenta AMLO asesinato de candidato de MC en Sonora; partido lo responsabilizara por el crimen

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente López Obrador lamentó asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, en Sonora, Abel Murrieta y admitió que es un momento difícil debido a las campañas.

No obstante, luego que MC lo responsabilizara por el crimen, López Obrador señaló que las acusaciones se deben a la temporada electoral y presumió su popularidad en un encuesta de medición mundial.

"Mira, estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto", sostuvo en conferencia mañanera.

"Ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, no tienen efecto, además no les ayuda a los partidos, no han entendido que ya cambió la situación en el país".

Expuso que lo quieren culpar tal como ocurrió con la tragedia del desplome de una trabe en la Línea 12 del Metro.

"A partir de esta desgracia en Tláhuac, lamentable, toda una campaña, bueno, parecido a esto, imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme en el cual resultó, de acuerdo a visión de este partido, el responsable, no sé si usaron la palabra culpable, puede ser que sea responsable, pero no culpable, con lo del Metro (...) también culpándome".

Asimismo, destacó que en la encuesta mundial que realiza Estados Unidos, y mide el desempeño de los presidentes del mundo, cuenta con 60 por ciento de aprobación contra el 30 por ciento de desaprobación.

"Esta es una revisión que se hace periódicamente en una agencia informativa, una encuestadora, entonces yo aparezco aquí", explicó.

El mandatario garantizó que habrá castigo a los responsables pues este tipo de crímenes no quedarán impunes, tal como ocurrió con la masacre a la familia LeBarón, en Bavispe.

"Realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables", expresó.

"Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo, vamos a ayudar al Gobierno de Sonora. En todo lo que corresponde, se va a tener una coordinación especial con la Fiscalía, por la gravedad del asunto y vamos, espero a tener resultados pronto para castigar a los responsables".

Reiteró que se protegerá a candidatos ante la "difícil situación" de la temporada electoral.

"Este es un tiempo, en efecto, difícil, por la campaña, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos", dijo.

"Hoy analizamos todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir realizando, se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos, es lo que puedo comentarles".

Ayer, el exprocurador de Sonora, abogado de la familia LeBarón y actual candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, fue asesinado a balazos mientras realizaba un acto de campaña en pleno Centro de la localidad de Ciudad Obregón.

Murrieta recibió al menos diez disparos de arma de fuego entre pecho y cabeza por un sujeto que fue detectado minutos antes caminando por la zona del ataque, de acuerdo a reportes policiacos.