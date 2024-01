La única solución es mover Refinería.- Samuel

Agencia Reforma | El 17 de enero, García declaró que no podía tocar la planta de Pemex, ni a las 10 empresas que más contaminan en la entidad por ser materia federal Agencia Reforma | El 17 de enero, García declaró que no podía tocar la planta de Pemex, ni a las 10 empresas que más contaminan en la entidad por ser materia federal Agencia Reforma | El 17 de enero, García declaró que no podía tocar la planta de Pemex, ni a las 10 empresas que más contaminan en la entidad por ser materia federal

Monterrey, México.- En una carta publicada en sus redes titulada "Una carta para Nuevo León", el Mandatario hizo un llamado al Gobierno federal y a Pemex para que atienda el llamado de mover la Refinería a otro sitio. "La Refinería de Cadereyta es una de las principales razones por las que tenemos varios días del año fuera de norma y respirando aire sucio, lo que provoca un aumento en enfermedades respiratorias en niñas y niños", justificó García. "La Refinería debe irse de Cadereyta porque no podemos seguir comprometiendo nuestra salud y la de las generaciones futuras". El Ejecutivo afirmó que en países asiáticos ya se implementaron zonas industriales alejadas de las residenciales como una manera de bajar la contaminación, por lo que advirtió que eso mismo debe aplicarse en el Estado. "Y que a Nuevo León no nos vengan a decir que no se puede, si países como Singapur y Japón ya lo hicieron, allá implementaron zonas industriales alejadas de las áreas residenciales para reducir la contaminación. "Lo mismo que tenemos que hacer en Nuevo León: la reubicación de la Refinería de Cadereyta es la única solución efectiva y de largo plazo para enfrentar la contaminación en el área metropolitana", recalcó. "Hago un llamado al Gobierno federal y a Pemex, no podemos seguir comprometiendo la salud de las y los neoleoneses y la de las generaciones futuras. Es momento de dejar las refinerías en el pasado y ver por el futuro. Si lo más importante son nuestros niños y niñas, la Refinería debe irse de Nuevo León". Indicó que mañana presentará una iniciativa al Congreso local para que el Estado pueda actuar de verdad, incluso, en áreas que sean de materia federal, sin adelantar en qué consiste. Apenas el 17 de enero, García declaró que no podía tocar la planta de Pemex, ni a las 10 empresas que más contaminan en la entidad por ser materia federal, lo que generó una serie de críticas en el Estado.