La rebelión de MC en Jalisco

El movimiento naranja se levantó esta semana en Jalisco.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano, pintó su raya de su dirigente nacional, Dante Delgado.

Señaló que Movimiento Ciudadano no tiene claridad rumbo al 2024 y Delgado toma decisiones unilaterales que busca imponer al resto de los liderazgos naranjas.

"Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional", dijo el Mandatario jalisciense.

"No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte".

Alfaro dijo que tomó la decisión de no seguir participando en el proyecto de MC después de asistir a la reunión de liderazgos de este instituto político del 11 de agosto pasado celebrada en la Ciudad de México.

En ese encuentro habían acordado mantener el diálogo abierto para definir la postura del partido con miras a los comicios.

"(En) la dirigencia de Movimiento Ciudadano nacional no hay claridad de lo se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves", lamentó Alfaro. "Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de estas decisiones".

Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), replicó a Alfaro que no debe anteponer intereses personales a los del partido.

"Lo que tengo claro es que MC está por encima de decisiones personales y el 2024 nos va a poner a prueba a todos", señaló.

Sin embargo, 87 alcaldes, funcionarios y legisladores emecistas de Jalisco dieron su respaldo al Gobernador de Jalisco.

"No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la CDMX se quiera imponer una visión que no compartimos.

"Este proyecto que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco no le pertenece a nadie (...) Por ello, seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco", reclamaron.

El inusitado pronunciamiento de respuesta de 87 funcionarios emecistas jaliscienses fue firmado por los senadores Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, por 12 diputados federales, 16 diputados locales y 57 alcaldes, entre ellos Pablo Lemus, de Guadalajara, Salvador Zamora, de Tlajomulco, y Juan José Frangie, de Zapopan.

El jueves, el Gobernador Enrique Alfaro se reunió con Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.