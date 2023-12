La rebelión de magistrados contra el presidente del TEPJF

Ciudad de México.- En 2021, el Tribunal Electoral federal enfrentó una crisis en su presidencia entonces a cargo de José Luis Vargas, quien fue destituido. La rebelión de magistrados se vuelve a repetir ahora contra Reyes Rodríguez. Esta es la historia.

El DESAIRE

La rebelión comenzó el 4 de diciembre, cuando tres de los cinco magistrados desafiaron al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez, al ausentarse de su informe de labores.

Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto hicieron ostensible su desplante al postear a las 10:47 horas una foto en redes sociales del desayuno que tuvieron en un restaurante mientras transcurría el informe.

Los disidentes quisieron así exhibir que constituyen la mayoría en el órgano y podrían usarla para destituir al actual presidente.

Reyes Rodríguez rindió el informe ante los plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del propio Tribunal, y sólo le acompañó la Magistrada Janine Otálora.

Las sillas reservadas para el resto de integrantes del Tribunal lucieron vacías.

IMPONEN RELEVO

En la sesión del TEPJF este 7 de diciembre, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Mónica Soto pusieron sobre la mesa el relevo en la presidencia del Tribunal Electoral.

A solicitud de estos, el Pleno de la Sala Superior retomó a las 17:30 horas, la sesión que habían diferido desde el miércoles pasado.

La permanencia del Magistrado presidente fue incluida como último punto del día a discutir a solicitud de Fuentes Barrera, quien junto con De la Mata y Soto argumentaron pérdida de confianza en la conducción del Magistrado presidente.

El primero en tomar la palabra fue Rodríguez Mondragón, quien informó que luego de que le pidieron su renuncia, les solicitó tiempo para valorar esa posibilidad, pero en respuesta le demandaron que presentara ayer su dimisión.

Momentos antes de que concluyera un receso de 15 minutos decretado en medio de la discordia, el Magistrado presidente denunció, junto con Janine Otálora, que el diálogo con los demás magistrados no pudo darse, porque Soto solicitó desahogar el tema en una reunión privada, por lo que anunció el diferimiento de la sesión hasta nuevo aviso.

En el Pleno ya lo esperaban Fuentes, De la Mata y Soto quienes presionaban para la reanudación de la sesión, pero Rodríguez Mondragón y Otálora no regresaron al pleno.

LA LLAMADA

Tras retirarse de la sesión, en una llamada telefónica que la magistrada Mónica Soto puso en altavoz, Reyes Rodríguez le dijo que la sesión no se reanudará y que será hasta el próximo lunes 11 de diciembre cuando convocará a otra para anunciar si deja o no el cargo para el que fue designado en sustitución del ex magistrado José Luis Vargas, cuya destitución apoyó en 2021.

“¿Ya te cansaste, Reyes?”, comentó en tono sarcástico Soto al presidente del Tribunal Electoral.

Al referirse al tema, Rodríguez informó que el miércoles 6 de diciembre, sus detractores le pidieron su renuncia.

Detalló que les pidió tiempo para analizar la solicitud, pero en respuesta, le pidieron que ésta fuera puesta sobre la mesa desde este 7 de diciembre.

Previamente, los magistrados habían rechazado una crisis, pero para ese momento ya nadie podía negar la existencia de dos bandos en el TEPJF: el conformado por Rodríguez y Janine Otálora, y el de Soto, Fuentes y De la Mata.

LA DESTITUCIÓN DE 2021

Acusado de violentar reglamentos internos y de actuar de manera discrecional, el 4 de agosto de 2021, el Magistrado José Luis Vargas fue destituido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Cinco de los siete integrantes de ese organismo votaron por su remoción a sólo nueve meses de que asumió las riendas del TEPJF y a cinco días de que fue reabierta la investigación de enriquecimiento ilícito que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los Magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez avalaron la propuesta del Magistrado Felipe de la Mata de poner a discusión el desempeño de Vargas.

Los juzgadores enlistaron una serie de agravios y abusos en su actuar al frente del Tribunal Electoral, como discrecionalidad al momento de distribuir los expedientes a revisión, falta de respeto a los miembros de órganos administrativos y descalificación a las votaciones de sus pares, a quienes acusó de votar “en manada”.

La decisión fue desconocida por Vargas, quien en un video posterior a la sesión de su destitución aseguró que la única forma de retirarse del cargo era con su renuncia, la cual, dijo, no tenía previsto presentar. Janine Otálora presidió la Sala Superior por unos días y luego fue electo Reyes Rodríguez.