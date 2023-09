La puerta está abierta para Ebrard, asegura Sheinbaum

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, la corcholata presidencial de Morena, abrió la puerta a su ex contendiente en el proceso interno de ese partido, el excanciller Marcelo Ebrard.

"Depende de él si quiere integrarse. Muchos de su equipo son de Morena y no se sienten representados en otro lado. Pero hay que dejarle las puertas abiertas a Marcelo", dijo la ex jefa de Gobierno de la CDMX al reunirse este sábado con la otra ex corcholata Adán Augusto López en un hotel de la capital.

En su mensaje, la recién nombrada coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación anunció el arranque de los trabajos de Morena de cara al proceso electoral de 2024.

"Lo primero que vamos a hacer es la integración con nuestros partidos amigos de la coalición, y lo segundo, hacer un llamado amplio, pues tenemos que abrirnos, abrir el proceso", lanzó Sheinbaum, quien exhortó a trabajar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay que conducir este movimiento al lado del presidente, hay que seguir apoyándolo para que su legado quede en el corazón del pueblo de México".

Sheinbaum reconoció el trabajo de López Hernández, quien, dijo, es "un gran operador para construir estructuras y territorios, es como pocos políticos, y no tengo más que reconocimiento para Adán".

En la reunión también estuvo presente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, además de unos 200 legisladores federales y de diversos estados que gritaron "¡presidenta!" a Sheinbaum.

"Te queremos decir con toda franqueza que estamos a tu disposición, y decirte con toda firmeza que estamos con el movimiento y con Claudia. Vamos todos juntos unidos y con lealtad por lo que representa Morena en este movimiento", dijo por su parte López Hernández.

Para Delgado, la reunión giró en torno a la unidad en torno a Claudia Sheinbaum.

"Hubo un espíritu de unidad, de compañerismo, de fraternidad, porque todas y todos somos de este gran movimiento y ponemos siempre por delante los principios, los valores y muy conscientes del momento histórico que está viviendo nuestro país", dijo en entrevista con medios.

"Entonces, vi una reunión muy emotiva y todos salimos en unidad en torno a la doctora Claudia Sheinbaum".

Añadió que los equipos que se conformaron en la contienda interna de Morena ahora deben ser reintegrados.

"Es el momento de sumarlos y no solo eso, hay que sumar a más ciudadanos y ciudadanas para que participen y logremos que esta transformación nos dure muchos años, mañana tendremos Consejo Nacional. El gobernador Durazo, presidente del Consejo, decidió invitar a los grupos parlamentarios de Morena, al Partido Verde, al Partido del Trabajo, en el Senado y en la Cámara de Diputados.

"Entonces, no sólo va a ser una reunión del Consejo, sino también una reunión de unidad, el mensaje de la importancia de la unidad en estos momentos para nuestro movimiento", comentó.

¿Ya habló con el excanciller?, se le preguntó.