La Oposición busca resistir

México.- Tras haber solventado, como se pudo, la designación de Xóchitl Gálvez como virtual abanderada presidencial, el Frente Amplio por México traza su estrategia para postular a sus candidatos a Gobernador en función del "timing político".

La variable de género (cuatro hombres o cinco mujeres, o viceversa) lo fuerza a esperar sus definiciones. Pero también se mueve en función de otra variable: la posibilidad de que haya desprendimientos de cuadros de Morena resentidos por haber sido marginados de las candidaturas.

Por lo pronto, ya hay tres plazas definidas: una mujer para Guanajuato y sendos candidatos para Yucatán y Puebla. Las tres para Acción Nacional. Ciudad de México, que también es para el blanquiazul, está a la espera de los acomodos en otras entidades.

Y, como ocurriera en las pasadas elecciones en Querétaro, según han confiado portavoces acreditados del Frente, lo más probable es que el PAN vaya solo en dos de sus bastiones: Guanajuato y Yucatán, con la anuencia del PRI y del PRD, aunque la resolución del escenario quede finalmente en manos de las militancias locales.

Parece claro, también, que el blanquiazul llevará mano en Ciudad de México y Puebla. Las fuentes consultadas no descartan la posibilidad de que en Jalisco Movimiento Ciudadano "jale" con el Frente y que el movimiento naranja postule a un allegado al Gobernador Enrique Alfaro.

En Yucatán, después de un acuerdo político auspiciado por el Comité Ejecutivo Nacional, el Alcalde de Mérida, Renán Barrera, fue proyectado como candidato de unidad para la Gubernatura. Los actores involucrados consintieron en que Barrera se alzaba como el "más competitivo" para suceder a Mauricio Vila, el actual Mandatario.

La secretaria general del blanquiazul, la diputada federal Cecilia Patrón, será la candidata a la Alcaldía de la capital. Entre sus planes, evidentemente, está repetir su eventual mandato, para en 2030 buscar la Gubernatura.

El exclavadista y diputado federal Romel Pacheco, que de último momento se inscribió, fue nombrado enlace para la campaña.

Renán Barrera repite como Alcalde por tercera ocasión.

"No hay mejor experiencia, mejor licenciatura y mejor maestría, que el haber estado frente a los ciudadanos nueve años sirviéndoles. Creo que es muy buena carta de presentación", se ha ufanado el abogado con especialidad en Administración Pública por la Universidad Anáhuac-Mayab.

En los últimos meses, los panistas han visto con recelo un inesperado crecimiento de Morena, pero confían en que la plaza seguirá en sus manos. No les preocupa mucho la posibilidad de que el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín ejecute una maroma de chapulín para ser postulado por el partido guinda.

El miércoles pasado, sorpresivamente, Ramírez Marín figuró entre los senadores de Morena que en la oficina de la Junta de Coordinación Política daban la bienvenida a Claudia Sheinbaum.

Otro de los bastiones panistas, Guanajuato, tiene un complejo escenario para postular candidata de entre dos mujeres: la Alcaldesa de Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, y la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afín del Gobernador Diego Sinhué.

Las dos aspirantes tienen una marcada trayectoria partidista desde muy jóvenes, como recuerda el ex diputado federal Juan Miguel Alcántara Soria, aunque con más experiencia gubernativa o administrativa.

"La gran diferencia es que Libia es el capricho del Gobernador. Abiertamente le ha pedido a Alejandra que se baje, pero Alejandra se ha negado. Alejandra se ha apalancado con Marko Cortés (líder nacional) y eso ha frenado las cosas", indica.

El dirigente hubo de intervenir para pedir al ex Gobernador morelense Marco Adame que fungiera como moderador y auspiciara la instalación de una mesa de concertación para definir cómo se resolverá el nombramiento.

En opinión de Alcántara Soria, el Gobernador se ha decantado por Libia porque "la siente más cómoda para deletrearla en la Gubernatura, aunque Alejandra tiene más carácter y autonomía, y eso como que no le gusta a Diego".

Exfiscal de Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria hace notar que Sinhué le ha reclamado al ex Gobernador Miguel Márquez que designó a Diego candidato único hace seis años que porqué él lo pudo designar y ahora no lo puede hacer él mismo.

"La respuesta de Miguel es sostenible: hace seis años él no tenía el desgaste que hoy tiene Diego con el ejercicio del poder, amén de que el problema de la inseguridad en la entidad es muy grave".

El delegado del CEN, Marco Adame, estima que la próxima semana se definirá la candidata de entre tres opciones: una, con un acuerdo político que desemboque en una candidatura de unidad.

"Si hay acuerdo, los órganos directivos nacionales estarán en posibilidad de hacer una designación", anticipa.

La segunda opción prevista en los estatutos de Acción Nacional apunta a una elección abierta a la militancia, entre octubre y diciembre; la tercera, a un eventual acuerdo de coalición, para que se explore si hay condiciones de ir en alianza con otras fuerzas.

"Con un acuerdo de unidad el partido podría salir más fortalecido y en unidad para preparar la elección", sostiene Adame.

EL YUNQUE EN PUEBLA

Para Puebla, todo parece sugerir que el candidato que postule el Frente será el Alcalde de la capital, Eduardo Rivera, ligado al Yunque, el ala ultraderechista de Acción Nacional.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Puebla, Rivera ya ha sido Alcalde dos veces, impulsado en la primera por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. En la segunda, llegó cobijado por Acción Nacional, el sol azteca y el Revolucionario Institucional.

"Creo que las alianzas llegaron para quedarse", sostiene con frecuencia. "Yo tengo un buen respaldo del PAN y de la alianza con el PRI y el PRD. No me quejo, por el contrario, lo agradezco, porque sí es importante, teniendo un Gobierno estatal de Morena, a veces en la trinchera estás solo".

Rivera ha sido dirigente estatal del blanquiazul y diputado federal. Antes de su tercer ejercicio como Alcalde, se había instalado en Chetumal para asesorar al ex Gobernador Carlos Manuel Joaquín González. El poblano también fue jefe de la campaña de Josefina Vázquez Mota como candidata a la Gubernatura del Estado de México.

Apenas el jueves, en la capital del estado, Marko Cortés destapó a Rivera durante la ceremonia de inauguración de la sede del blanquiazul. Hubo porras para el Alcalde cuando el dirigente recordó que la prensa le había preguntado quién sería el abanderado de Acción Nacional.

"No se los quería decir, Lalo, pero, qué hacemos si la gente quiere, mi querido Lalo", deslizó Cortés.

"¿Qué nos está pidiendo la gente? ¿Quién es la mejor opción? Yo no tengo la menor duda de que la mejor opción es Lalo Rivera y va a encabezar estos esfuerzos?".

BARAJAS AMPLIAS

En Veracruz el escenario es complejo. El tricolor y el blanquiazul se habían alternado en el Gobierno, pero la ola morenista llegó al puerto y Morena se instaló en la entidad apenas en 2018.

Se perfila la posibilidad de que el PRI ponga candidato. De ser así, dos miembros del clan de los Yunes podrían figurar como aspirantes: Héctor, ex senador y ex diputado federal, y José Yunes, también ex senador.

En 2016, Héctor le disputó la Gubernatura a su primo Miguel Ángel, panista que finalmente se hizo Gobernador. Luego buscó de nuevo la Gubernatura en 2018, pero se hizo a un lado para que entrara a la contienda José Yunes Zorrilla, quien quedó en tercer lugar.

Sin que esté nada definido y dependiendo de si la plaza es para una mujer o un hombre, podrían disputar la candidatura los panistas Julen Rementería del Puerto, jefe de la bancada en el Senado, y la Alcaldesa del Puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien Xóchitl Gálvez destapara para la Gubernatura.

Para la Ciudad de México la baraja que maneja el Frente Amplio es profusa: ya se apuntó el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, allegado a Marko Cortés, y miembro del clan que encabeza el jefe de los diputados federales, Jorge Romero.

El hecho de que Xóchitl Gálvez asumiera las riendas del Frente Amplio le despejó el camino a Taboada porque la senadora iba a pelear con denuedo el Gobierno capitalino.

Hija de Miguel Limón Rojas, ex Secretario de Educación Pública, Lía Limón, la Alcaldesa de Álvaro Obregón, también figura en la baraja. En 2021 fue postulada por la coalición Va por México.

Recientemente, Lía Limón le organizó un evento masivo a Xóchitl en Santa Fe, en el que tropezó al haberle asegurado a la senadora que la priista Beatriz Paredes Rangel ya había declinado en su favor.

La senadora plurinominal Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de la bancada panista, levantó la mano desde finales de 2022 y ahora espera a pedir licencia para hacer campaña. Como ocurrió en el caso de Taboada, la irrupción de Xóchitl le favoreció.

Por el PRI figura el dos veces el polémico Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien ya apremió al Frente Amplio a que defina el método de elección del abanderado.

"Si lo hacen por designación, nos van a llevar directamente a una derrota", advirtió.

El diputado federal Luis Espinoza Cházaro es la carta fuerte del PRD para la CDMX, aunque también se ha apuntado la extravagante Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la misma que ha arrojado billetes de 500 pesos a sus seguidores y se presenta con caros y lujosos atuendos.

'Timing político'

"Al Frente no lo mueven los tiempos de Morena", acota una fuente fidedigna. "Estamos apostando al 'timing político': Puede haber algunos enojados en Morena..."

En Chiapas, donde la caballada para el bloque opositor está flaca, el Frente Amplio no descarta la posibilidad de que haya desprendimientos en Morena de los cuales pueda sacar provecho.

Es el caso del experimentado político Eduardo Ramírez Aguilar, senador que presume de ser "El Jaguar", que afanosamente busca la candidatura morenista pero que, ha dejado entrever, podría buscarla por otra fuerza política incluso opositora si le hacen de "chivo los tamales".

En todo caso, el Frente podría lanzar a Willy Ochoa, beltronista encargado ahora en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI de la Secretaría de Planeación y Estrategia.

Ochoa ostenta la particularidad de haber sido Gobernador de Chiapas durante siete días del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2018 tras la licencia que solicitara Manuel Velasco para rendir protesta como Senador.

Si el candidato no fuese Ochoa, el PRD podría impulsar a la diputada federal Olga Luz Espinosa Morales.

Una circunstancia similar podría presentarse en Morelos para el Frente. Hasta ahora, su mejor carta descansa en la figura del Alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, hijo de un político de profuso bigote que fue presidente estatal del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Abogado por la Universidad Autónoma de Morelos, Urióstegui Salgado llegó a la Alcaldía de Cuernavaca postulado por el PAN. Fue aliado de los ex Gobernadores Graco Ramírez y Marco Adame.

El Frente no descarta un escenario en que una eventual ruptura de la senadora morenista Lucy Meza acérrima opositora al Gobernador Cuauhtémoc Blanco pudiera beneficiarle, sobre todo si es que las circunstancias fuerzan una candidatura representada por una mujer en Morelos.

"Tal vez pueda brincar", dicen en el bloque opositor.

Para Tabasco la tierra de AMLO, las opciones son escasas. El sol azteca ya tiene listo, en todo caso, al senador Manuel Fócil, ex dirigente estatal, ex diputado local y ex diputado federal. Ni el PRI ni el PAN tienen gallos.