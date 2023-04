La opinión del presidente es muy poderosa.-Monreal

Ciudad de México.- Tras reconocer que la "opinión" del presidente Andrés Manuel López Obrador pesa mucho en la bancada de Morena, el coordinador del grupo, Ricardo Monreal, descartó que pueda incidir en él para buscar que se designe a un comisionado del INAI.

"Yo soy un voto. La opinión del presidente es muy fuerte en la bancada. No quiero engañar a nadie, pero la opinión del presidente es muy poderosa", dijo.

Monreal está a expensas de lo que decida su grupo, el que ayer le dio la espalda al votar en contra de la designación de Ricardo Salgado Perrilliat como comisionado del INAI, a pesar de que había un acuerdo con la oposición.

"No puedo ofrecer nada si no tengo el aval del grupo parlamentario. Estoy en una etapa de un hilo muy delgado. Yo voy a tener que someterme al acuerdo del grupo, necesariamente. Es que, mi condición no es de fortaleza, es de aceptar la mayoría legislativa aunque yo tenga mi opinión legislativa", admitió.

En el entendido de que la oposición mantiene tomada la tribuna, Monreal explicó que se podría sesionar en tres sedes: en el piso 14, en la sala de comparecencias y en la vieja sede, en Xicoténcatl.

El plazo para el desahogo de 19 leyes cada vez se acorta: el periodo ordinario de sesiones se cierra el domingo próximo.

"No podemos negar lo evidente: hay una crisis en el Senado", sentenció.