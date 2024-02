La nacionalización de generadoras Iberdrola en SLP

San Luis Potosí.- "Ya todo esto es de México, de nosotros", resumió la señora Dalia, vecina de Cuaxilotitla, una localidad del Municipio de Matlapa, a unos 30 minutos de la planta que operó Iberdrola por más de 15 años.

Tras la venta al Gobierno mexicano de esta y otras 12 plantas por parte de Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Tamazunchale la ceremonia "Nacionalización de 13 centrales de energía eléctrica", ante el presidente de la gigante española, José Ignacio Sánchez Galán.

Por la puerta principal, con las cartulinas en lo alto como estandartes, los pobladores de Ahuacatitla, El Terrero, Nequexpiloya, San Martín Chalchicuautla, Apanco y El Tepetate "invadieron" la propiedad a ritmo de banda huasteca. Otros lo hicieron en microbuses del servicio público, que fueron amarrados por el Gobierno estatal para acarrear a la gente.

"Ah, pollo al gobernador", decían las cartulinas de los acarreados en respaldo al mandatario estatal Ricardo Gallardo, alias "El Pollo".

Los ejidatarios miraron asombrados la planta enclavada en 24 hectáreas, ubicada junto al río Moctezuma, en el Barrio la Vega Cuixcuatitla, encargada de generar mil 700 MW.

Junto a las máquinas del ciclo combinado, los organizadores colocaron dos mil sillas de plástico para la porra de "El Pollo" y otros tantos de Morena, que en la práctica no comulga con el Partido Verde en la región.

"El propio alcalde de Tamazunchale (Pepe Meza) ganó por Morena, pero no fue bien visto por 'El Pollo'; apenas se vistió de verde y ya todos contentos", deslizó un ex funcionario de la Administración.

Los invitados tomaron sus asientos empoderados por el presidente y el gobernador. Los empleados de Iberdrola se tuvieron que replegar a las plantas.

"Está obra la rescató el presidente para que sea patrimonio del país, agradecemos que nos haya dado empleo a los huastecos, pero ya es hora que nos dé energía a todos los mexicanos", advirtió José Orta Lara, coordinador de Desarrollo Social de San Martín Chalchicuautla y ex Edil de ese mMunicipio.

López Obrador y su comitiva completaron la cargada en tres helicópteros, dos de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de la Guardia Nacional.

El presidente puso música a los oídos de los pobladores.

Al recordar la negociación con Sánchez Galán, el tabasqueño soltó que su interés era garantizar la energía eléctrica para las comunidades y ejidos.

"No podemos ceder en este tema. Afortunadamente, por los buenos oficios del Secretario de Hacienda y por la voluntad de llegar a un acuerdo del director de Iberdrola (Sánchez Galán), se logra esta compra-venta, que nos ayuda mucho porque nos entendimos; nos dimos uno entre, no crean, al principio, pero ni él ni yo estamos para pleitos.

"Mucho menos yo, que represento los intereses de todo un pueblo; yo tengo que buscar siempre el bienestar de la gente, y llegamos a este acuerdo. Ahora, del 39 por ciento, ya la generación de energía, de acuerdo a lo que informó aquí el Secretario de Hacienda, ya va a ser del 56 por ciento para el sector público", manifestó.

La gente le respondió con coros de "es un honor, estar con Obrador".

El presidente no se quedó atrás.

"Y como estamos con la Comisión Federal de Electricidad por terminar plantas como esta en distintos puntos del país, vamos a dejar a la Comisión Federal, al Estado mexicano, con una capacidad de generación eléctrica del 65 por ciento en siete meses", prometió, seguido de una descarga de aplausos.

"Se tenía la idea de que no se necesitaba a la Comisión Federal de Electricidad, que todo se podía hacer con las empresas particulares y nosotros, con todo respeto, no pensamos igual, nosotros sostenemos que tienen que haber empresas públicas para garantizar el bienestar del pueblo, que no sea como propósito el que se piense nada más en las ganancias, así que se piense en el bienestar del pueblo", añadió.

Los de sombrero se lo quitaron y el resto ondeó las cartulinas, aunque fueran de el Partido Verde.

Cómo en otros eventos, donde se siente un ambiente de despedida, el presidente recordó que le quedan siete meses de gestión.

Esto para acomodar en su discurso que lo viene a suceder una señora, a sólo dos días de que inicien las campañas. Sin mencionar nombres, López Obrador sostuvo que esa persona piensa como el pueblo y también como él.

"Me voy a ir tranquilo y no hay nada que preocupe porque saben que voy a entregar la banda presidencial a una mujer. ¿Saben cómo se llama esa mujer?", preguntó para enseguida recibir como respuesta algunos gritos de "Claudia, Claudia".

"Esa señora se llama justicia", acotó, "a ella le voy a entregar la banda presidencial, pero esa señora piensa como ustedes, piensa como yo, y no debemos de preocuparnos, porque va a continuar la transformación".

Ya en esas, el presidente se comprometió a terminar la carretera de Valles a Tamazunchale y ahí aprovecho para apapachar a Gallardo.

"Qué buen gobernador que tienen aquí en San Luis Potosí", soltó el Presiente, mientras el público se encendió con gritos de "Pollo, Pollo, Pollo".

Los ejidatarios se fueron sonrientes. Sin embargo, una duda tiene en zozobra a los vecinos de Tamazunchale.

"¿Qué va a pasar con las donaciones que pactó Iberdrola con productores, escuelas y otros sectores de la comunidad?", planteó Rosa Reyes Martínez, una docente.

La plantilla de Iberdrola también murmuró sobre su futuro laboral.