'La mentira es del demonio'

Ciudad de México— Cuestionado sobre si el exmandatario Vicente Fox mintió al acusar que un comando armado intentó entrar a su domicilio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se meterá en ese asunto, aunque afirmó que la mentira es "reaccionaria" y del "demonio".

"Cada quien debe ser responsable de sus actos y hay que pensar en la conciencia, si no se tiene la conciencia tranquila no se puede ser feliz, solo siendo buenos podemos ser felices. La mentira es reaccionaria y es del demonio, la verdad es revolucionaria y es cristiana", dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

En tanto, el Mandatario federal defendió la orden de asignar protección a Vicente Fox y Felipe Calderón tras la denuncia sobre el comando.

"En este caso, es algo especial que creo que la gente comprende. Genera polémica desde luego, pero la política es optar entre inconvenientes.

"Son 8 elementos del Ejército, no tengo exactamente el dato (del gasto)... pero va a costar menos del 10% de lo que costaba, mucho menos", aseguró.

El tabasqueño mencionó que la protección a ex Presidentes será por el tiempo que sea necesario, ya que debe garantizarse la seguridad cuando está en riesgo la integridad de alguien.

"El tiempo que sea necesario se va a tener esta protección mientras se requiera y ya es también a conciencia de que cada quien que vaya buscando, si no es una situación muy riesgosa o va a aminorando el riesgo, que se pueda autofinanciar la protección", afirmó López Obrador.