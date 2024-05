La Marea Rosa... va con Xóchitl

Las agrupaciones que conforman la llamada "Marea Rosa" acordaron respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) a la Presidencia.

El Frente Cívico Nacional, Sí por México y Unidos, entre otras agrupaciones, se asumieron como promotoras del voto por Xóchitl Gálvez, a quien convocaron a la marcha y a la concentración el 19 de mayo en el Zócalo de la CDMX para comprometerse a defender la República y la democracia.

Guadalupe Acosta, del Frente Cívico Nacional, manifestó que las agrupaciones que han marchado en defensa del INE y del Poder Judicial no pueden mantenerse neutrales en el proceso electoral.

"Es tan delicado lo que está viendo el País, el peligro que corren nuestras libertades y la democracia, que los ciudadanos que nos hemos movilizado no podemos quedarnos neutrales.

"Por eso hemos decidido llamar a votar por Xóchitl Gálvez para la Presidencia y por Santiago Taboada para la Ciudad de México; no podemos llamar a votar por Máynez, porque no tiene ninguna posibilidad de triunfo, y no podemos llamar a votar por Claudia, porque representa todo contra lo que hemos estado luchando", explicó.

En tanto, Xóchitl Gálvez confirmó que asistirá al Zócalo para participar en la concentración anunciada por la "Marea Rosa".

"Es cierto que voy a ir a la marcha, pero no voy a marchar", aclaró.

En entrevista, Gálvez explicó que sus planes para ese día son "estar en el evento. Seguramente estaré por allí en un restaurante desayunando y bajaré a la plancha (del Zócalo), porque además ese día es el debate".

-¿Por qué has tomado esta decisión?, se le preguntó.

"Porque, al final, yo estoy aquí porque millones de ciudadanos me pusieron. Yo no era la candidata de los partidos. Si no hubiera sido por esa fuerza de ciudadanos difícilmente hubiera podido lograr el millón de firmas que logré", afirmó.

-Tu presencia ¿lastimaría el espíritu ciudadano de la concentración?

"No. Al contrario: creo que los ciudadanos tienen en mí, garantizada, una representante de sus intereses. Y esto dejaría claro que mis intereses no serían sólo los del PRI, PAN o PRD, sino que la cuarta pata de esta gran alianza son ellos. Esa es la garantía. De todas maneras, haga lo que haga, me llegan críticas".