La incómoda incursión de Xóchitl en el ITAM

Ciudad de México.- De los innombrables de los partidos que la postulan al espinoso tema del aborto. De su polémica propuesta para construir una megacárcel al "genocidio" de Palestina.

Incisivos, los universitarios del ITAM no le dejaron pasar nada a Xóchitl Gálvez, aunque abandonara el auditorio Raúl Baillères entre aplausos después de una comparecencia que no resultó un día de campo para la abanderada opositora.

"¡Pre-si-den-ta!, ¡Pre-si-den-ta!", le corearon cuando decidió placearse por el campus, pero por ahí hubo gritos aislados de "¡Claudia, Claudia!" (de un estudiante que fue señalado de formar parte del equipo de Clara Brugada) y la exhibición de pancartas hostiles.

"Díganle a Sheinbaum que venga", espetó Xóchitl en el momento que abordaba su camioneta al grupo que alzaba las cartulinas.

"Lxs jóvenes no nos prestamos a sus politiquerías", rezaba la cartulina que alzó una estudiante de Economía.

"Dices estar a favor de la agenda de las mujeres, ¿por qué estás en el PRI? Partido que tuvo una red de trata de mujeres en la CDMX", se leía en otra.

Xóchitl Gálvez se había defendido de los cuestionamientos sin darles la vuelta. El auditorio lucía abarrotado. Ataviada con un traje sastre azul celeste, aseguró que es una mujer que ha defendido los derechos de todas; afirmó que "los innombrables" están en todos los partidos; se deslindó del sistema carcelario del Presidente salvadoreño Bukele; y terminó por condenar la agresión de Israel a Palestina.

"Una de las cosas que más nos preocupan es el tema de los derechos y libertades, principalmente para las mujeres, pero sabemos que algunos partidos que la acompañan no siempre han estado a favor", fue la primera pregunta que desgranaron los itamitas.

"Soy una mujer de libertades y, en ese sentido, apoyaré la decisión de interrumpir su embarazo y también a las mujeres que tomen la decisión de tener a sus hijos. El PAN nunca me ha impuesto una agenda. El PAN me ha respetado. Respeto y haré políticas públicas para fortalecer todos los derechos", prometió.

A Xóchitl le cuestionaron la presencia de "innombrables" en la campaña y el regateo de recursos de los partidos. "Tienen razón aceptó la candidata: no es fácil representar a los partidos, pero no es fácil para Sheinbaum, para mí, porque Morena está lleno de personajes como Bartlett, como Murat, como Eugenio Hernández.

"Efectivamente, en todos los partidos hay gente buena y los impresentables. De verdad que sí debe ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y decir 'por quién decido'. Yo no era la candidata de los partidos. Un dirigente me dijo: 'no te equivoques, no te vamos a apoyar...'".

La propuesta que formuló el primer día de campaña para construir una prisión de máxima seguridad terminaría por ser cuestionada por los universitarios. "Hoy las cárceles son hoteles, son escuelas de delincuencia", se defendió.

"No estamos hablando de un sistema como el de El Salvador, donde vamos a levantar a miles de gentes. La mamá de Camila qué quisiera. Una sentencia ejemplar para el individuo que mató a Camila. Todo lo que yo busco es poner orden en las cárceles, pero no es una política de encarcelar a todo mundo", repuso.

Preparando el terreno para el debate que viene, Xóchitl Gálvez deslizó el tema del encarcelamiento de su hermana. "Tiene 12 años en la cárcel y no tiene sentencia: ella dice que es inocente, y le creo porque es mi hermana, pero será un Juez el que determine si es culpable y si es culpable, lo va a pagar", aseguró.

El "genocidio" de Palestina afloró en el cierre de la comparecencia. "¿Condenaría las acciones del Estado de Israel o sería pasiva la actitud del Gobierno?".

Xóchitl recordó que, como universitaria, había participado en marchas en favor de la causa palestina. "Siempre voy a condenar cualquier violación de derechos humanos. El Estado de Israel ya tiene que parar con esa guerra y buscar una salida a ese conflicto", incidió.

La candidata abandonó entre aplausos el auditorio. Salió a placearse y un grupo de simpatizantes la arropó. Luego asomaron las pancartas y el "Díganle a Sheinbaum que venga".

Estratega del cuarto de guerra de Xóchitl, Fernando Rodríguez Doval, maestro itamita, saludó la presencia de la hidalguense. "El alumnado siempre ha sido crítico y reflexivo. Y justamente en la campaña de Xóchitl Gálvez le damos siempre la bienvenida a este tipo de auditorios: ella nunca ha rehuido ningún tipo de auditorio. Los alumnos le han reconocido ese valor", dijo.