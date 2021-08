La gente ya se cansó de distractores y estupideces, de un presidente que no gobierna: Anaya

Ciudad de México— Con la consulta pública quedó de manifiesto que "la inmensa mayoría" de los mexicanos tachó de "loco" al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el panista Ricardo Anaya.

"Lo bueno es que los mexicanos ya no cayeron en su juego. La inmensa mayoría lo tiraron a loco. La consulta fue un completo fracaso. Sólo voto el siete por ciento: 93 por ciento de la gente no peló su famosa consulta. Y no, no fue culpa del INE", sentenció a través de un video.

"Lo que pasa es que la gente ya se cansó de distractores y de estupideces. De un presidente que no gobierna. Que sólo habla horas y horas y en vez de resolver los problemas nacionales, nos monta un circo tras otro para tratar de tenernos a todos distraídos y hablando de sus necedades", opinó el ex candidato presidencial.

"¿Por qué necesita distraernos López Obrador? Porque la economía va mal, la seguridad va mal, la educación va mal y la salud va pésimo. No sé a ti pero la verdad es que ya me hartó tanta distracción y tan pocos resultados".

Anaya cuestionó a los ciudadanos: "¿Ya te diste cuenta de que López Obrador busca todo el tiempo distraerte, para que pienses y hables de lo que él quiere? Para eso monta un circo tras otro. Nada más acuérdate: el distractor de la rifa sin avión del avión. El distractor del cierre de Los Pinos quesque por lujoso, pero para pasarse a vivir a un verdadero palacio".

"El distractor del quién es quién en las mentiras, donde López Obrador, en las mañaneras, nos dice quién dijo mentiras. Es el ejemplo perfecto del burro hablando de orejas. Démonos cuenta: es un distractor tras otro".

Señaló que la consulta popular de ayer se trata de otro "distractor" que costó 500 millones de pesos de los impuestos de los mexicanos.

"Y claro, el circo de ayer es otro distractor más: una consulta que costó 500 millones de pesos, que se pagaron con tus impuestos, para hacernos una pregunta inteligentísima: se debe o no se debe aplicar la ley en México. La ley no se consulta, se aplica", afirmó.