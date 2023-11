La foto de AMLO en Cumbre y el protocolo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador formó parte esta noche de la fotografía oficial de la cumbre de la APEC, con todo y la presencia de la mandataria de Perú, Dina Boluarte.

En la denominada "foto de familia", López Obrador ocupó un lugar en la segunda fila, detrás del primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin.

Curiosamente, en las fotos de frente, López Obrador se ve parcialmente debido a la estatura de Thavisin, de más de 1.90 metros.

Boluarte estuvo en primera fila, al lado del anfitrión, el presidente estadounidense, Joe Biden, a un metro de AMLO.

El hecho de que Boluarte fuera puesta junto a Biden fue leído como una deferencia hacia la mandataria, ya que Perú será sede de la APEC el próximo año.

El 9 de noviembre, el mandatario mexicano declaró que no quería aparecer en fotografías de la APEC con la mandataria de Perú, a quien ha calificado de "espuria".

"Ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, yo con mi buena fe", expresó ese día en su conferencia matutina.

"No quiero tomarme una foto con la Presidenta del Perú, o sea, no, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto", agregó entonces.

López Obrador ha criticado reiteradamente a Boluarte por haber asumido la Presidencia tras la destitución, en diciembre pasado, del ex presidente Pedro Castillo.

Ya durante la reunión de líderes en el Moscone Center, López Obrador ocupó un asiento a tres lugares de Boluarte, quien ya no apareció junto a Biden.