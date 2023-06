La embajada ya no me la gané, dice Riquelme

Torreón.- Haciendo alusión a los exmandatarios estatales del PRI que fueron beneficiados con una embajada, luego de que el tricolor perdió las Gubernaturas en sus estados, hoy el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que ya no recibirá nombramiento diplomático por el Gobierno federal ante los resultados de los comicios de ayer en Coahuila en los que arrasó Manolo Jiménez, candidato de su partido.

"La embajada ya no me la gané, ya la perdí, ya no habrá embajada para mí, ni tampoco voy a vender semitas, ya les había comentado", respondió sonriente en rueda de prensa al cuestionamiento de lo que hará al concluir su sexenio.

PUBLICIDAD

"Yo creo que tranquilamente voy a seguir el rumbo que debe seguir un exgobernador que es guardarse un ratito".

Riquelme puntualizó que si la circunstancia y la política le dan la oportunidad de seguir más adelante, será bueno.

"Pero seré respetuoso, muy respetuoso, del gobierno de Manolo Jiménez, eso a mí me queda claro como alguien formado en las instituciones desde muy joven, como alguien que cree en la Constitución y, sobre todo, como alguien que cree en el estado de derecho", expuso.

El político lagunero mencionó que no habrá de generar ninguna expectativa, ni ninguna declaración que altere lo que hoy muchos ciudadanos deben estar satisfechos por los resultados que arrojaron estas elecciones, en las que también el PRI, en alianza con el PAN y el PRD obtuvo el triunfo en las 16 diputaciones que se jugaron.

"Yo a lo que me toca hacer hasta el 30 de noviembre, eso sí, buscaré ser muy responsable en la entrega, muy profesional, que nos permita generar certidumbre a quien quiera invertir aquí en Coahuila o que en estos momentos están definiendo su inversión", señaló.