La 'batalla maestra' contra el nuevo plan de la SEP

Ciudad de México.- En su afán de pelear contra el neoliberalismo y las palabras que considera "malditas", la 4T propone un nuevo plan curricular, "batalla" en la que pondrá en la primera línea a los maestros, los que tendrán que sortear el reto con ocurrencias y ambigüedades, advierten expertos.

Según especialistas, el plan curricular propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) complicará la labor a los docentes por la "confusiones" entre las materias y los campos formativos.

Además de duplicar o triplicar sus funciones en un contexto de recortes, de escasos recursos para su capacitación y sin una preparación integral que los haga enfrentar todo lo que el Gobierno pretende para impregnar el aprendizaje con su nuevo sello.

El nuevo plan curricular también llegará en un momento en que los profesores no cuentan con la capacitación para abarcar un amplio abanico de materias y cambios.