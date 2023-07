La 4T quiere gobernar a modo: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, advirtió que la 4T pretende hacerse de instituciones a modo para gobernar, luego que el Congreso de Oaxaca destituyó a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

"Eso es lo que quieren hacer con el país: quieren gobernar a modo, quieren usar las instituciones para destruir instituciones. Al gobernador (Salomón Jara) le molesta el hecho de que tuviera magistrados que él no hubiera nombrado y que podrían ser un contrapeso a su Gobierno", planteó.

En dos sesiones fast-track y a distancia, el Congreso morenista de Oaxaca destituyó ayer a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, le cambió el nombre al organismo y nombró a nuevos integrantes, propuestos por el Gobernador Salomón Jara.

De gira por Oaxaca, antes de sostener un desayuno con mujeres, la senadora censuró al Mandatario por la medida.

"Si él no iba a gobernar, o a lo mejor debe por ahí algo en el pasado que le está preocupando. Entonces, condeno esto totalmente, la forma como se está haciendo, haberse brincado el proceso legislativo, haberlo hecho por zoom, es inaceptable", dijo.

Gálvez advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echará abajo esa medida.

"Pero eso se va a caer en la Corte, porque ya la Corte fue muy claro que se tiene que respetar el proceso legislativo. Se acaba de caer el Plan B del Presidente (en materia electoral) justo por haber violentado el procedimiento legislativo", manifestó.

La legisladora por el PAN reveló también que el domingo, cuando compraba artesanías en un mercado, dos personas intentaron agredirla, aparentemente enviadas por el dirigente estatal de Morena.

"No hay necesidad de violentar, de intimidar. Yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, son muy poderosos y tengo derecho pero en el mercado y me fueron a agredir. No estaba haciendo promoción política, se ardieron y me mandaron reventadores para sacarme de la feria", dijo.

"Hay que decirle al dirigente de Morena que se tome un té de tila",