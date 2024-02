La '4T' abandonó a la cultura.- Consuelo Sáizar

Guadalajara, México.- n un ejercicio de diálogo y escucha mutuos, gestores culturales y artistas, entre ellos músicos, pintores, arquitectos y fotógrafos, se reunieron el lunes en la hacienda jalisciense El Refugio, en un pueblo que lleva el mismo nombre en el Municipio de Tala, para generar un documento que llevará por título Catálogo de emergencias culturales.

La reunión fue convocada por la editora Consuelo Sáizar, que ella llamó un ejercicio de estrategias para políticas públicas.

La invitada especial fue Xóchitl Gálvez, quien aspira a la Presidencia de la República por la alianza opositora.

Al diálogo asistieron, entre otros y otras, Alberto Ruy Sánchez, escritor y director de la revista Artes de México; la promotora de artesanías Beatriz Leycegui; el artista visual Gonzalo Lebrija; el escultor Álvaro Cueva; Sergio Alejandro Matos, director del Festival Cultural de Mayo, y Patricia Urzúa, directora del Museo de la Ciudad en Guadalajara, por mencionar algunos nombres.

Los reunidos hicieron énfasis en la importancia de reforzar los apoyos a la creación, como las becas del extinto Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), hoy Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales (SACPC).

"Hacer una carrera en el campo de las artes visuales es bastante difícil", expresó Lebrija.

"No sólo requiere estudiar, se requiere producir obra y venderla. Vivir de ello es muy complicado y, sobre todo, en un principio: el Fonca es fundamental. Yo vengo de ese programa; la mayoría de los artistas de mi generación que ahora tenemos la fortuna de poder exhibir nuestra obra dentro y fuera del país, sin este apoyo hubiera sido casi imposible haber arrancado nuestras carreras.

"Es una escuela el Fonca, no es solamente un apoyo", añadió el artista, quien también apuntó las dificultades que enfrentan espacios museísticos, que operan, dijo irónicamente, "con apenas 3 pesos".

Ruy Sánchez, por su parte, explicó que la cultura debe ser entendida como explicara el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss: una mirada general de "todo lo que hacemos y cómo lo hacemos".

"Es necesario que se considere a la cultura parte de la salud pública. La cultura no es solamente buen comercio, no es solamente identidad para pacificar o para rehacer el tejido social, a veces también la cultura no funciona; la creatividad tiene que surgir de donde no funciona, tiene que haber las dos cosas.

"Y el Estado tiene la responsabilidad de cuidar lo que funciona y no impedir lo que no funciona, porque de mucha de esa creatividad vendrá lo que funcionara después", dijo.

Para él, una cultura inclusiva y la humildad de los gobernantes, de que no conocen la cultura y deben acudir a personas que les harán aprender, son claves.

Quienes pasaron al estrado, como el especialista en política cultural Carlos Villaseñor, afirmaron que éste es un momento difícil para la cultura, y las críticas se dirigieron sobre todo al uso de la cultura como propaganda y a la falta de presupuestos para el sector.

Por otra parte, Sáizar, responsable del área en el equipo de Gálvez, aseguró que, después de la pandemia, el Gobierno mexicano actual "abandonó a la comunidad de los artistas" para concentrar el presupuesto en el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, y la adquisición de los terrenos del llamado Tren Maya: "Es criminal", señaló.

"La derrota cultural de la autollamada '4T' es total. Es inobjetable Lo bueno es que ya se van".