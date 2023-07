Justos, los 30 mdd que exige Pemex a Lozoya, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es justa la reparación del daño de 30 millones de dólares que exigen Pemex y FGR a Emilio Lozoya para llevar su proceso en libertad.

Apenas esta semana, la defensa de Emilio Lozoya manifestó a López Obrador que el incremento de 10.7 a 30 millones de dólares, el monto que le exigen al ex director de Pemex para salir de prisión, es una decisión de Estado que ningún juez va a aprobar porque es ilegal.

Esta mañana, AMLO dijo que las autoridades están actuando bien.

"Bueno, es normal que esto suceda. Yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien, y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión", dijo el mandatario federal.

"Es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho. Claro no intervino nada más el señor Lozoya intervinieron otros".

López Obrador se pronunció porque haya justicia y se repare el daño a la petrolera.

"Si tienen que aportar estos 30 millones de dólares que ahora son, de pesos qué será, como mil, a como está el peso ahora tan fuerte, mande, cuánto, (510 mill millones de pesos) pues yo veo bien eso porque también la autoridad cómo queda si la reparación del daño son 10 millones como ellos proponen, se estaría hablando de 170 millones", indicó.

"Pues yo lo que pienso es que debe de haber justicia, reparación del daño en la medida de que lo establece la ley y esto también significa, pienso, que la reparación del daño lo que permite es seguir el proceso en libertad, o sea no concluye el proceso, si el tiene elementos para sostener que es inocente pues hasta que haya una sentencia definitva, pero sí tiene que haber reparación del daño porque antes era una cosa vergonzosa, saqueaban y no sólo no reparaban el daño sino les devolvían recursos".

Se le preguntó a López Obrador si los 30 millones de dólares fueron definidos por Pemex o por la Fiscalía.

"En conjunto porque tiene que ver con Hacienda, tiene que ver con Pemex, ya se han recuperado recursos en el caso de Pemex hubo una empresa que declaró en Estados Unidos que había entregado sobornos a funcionarios de Pemex y allá en Estados Unidos entregó recursos, devolvió dinero y querían arreglarse con Pemex y se les dijo sí, nada más que primero debes decir quiénes son los funcionarios que recibieron los sobornos, y no querían, namás querían dar el dinero, la reparación, y tuvieron que dar a conocer los nombres, se procedió y también se devolvió el dinero".