Justifican quema de casillas en consulta

Ciudad de México— El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que hoy vandalizaron dos casillas de la consulta sobre la termoeléctrica La Huexca, afirmó que sus acciones contra el ejercicio han sido pacíficas.

"Nuestras acciones fueron totalmente pacíficas, lo único que hicimos fue anular las casillas, no agredimos a ninguna persona", afirmó en entrevista Samantha César, integrante del Frente y vecina de Amilcingo.

"Al contrario, fuimos agredidos por personas del Municipio de Temoac; nosotros hemos llamado solamente a ser congruentes con nuestro llamado que hicimos ayer (boicotear el ejercicio)", abundó en el centro de esta comunidad donde asesinaron al activista Samir Flores.

César informó que según sus reportes, 12 casillas fueron cerradas en la zona oriente de Morelos, en su mayoría por decisión de las autoridades, y tres más en el Estado de Puebla.

"La mayoría de esas casillas fueron cerradas por la misma autoridad; seguimos en la posición de que la consulta debe ser cancelada, el Plan Integral Morelos tiene que ser cancelado, nuestros actos han sido totalmente pacíficos, no hemos agredido a nadie", expresó.

Luego que tocaron las campanas para convocar al pueblo a participar en una asamblea, la activista aseveró que al margen de sus acciones, la consulta organizada por el Gobierno federal tiene muy poca participación.

"Las casillas están vacías, casi no tienen gente", comentó.

Sobre la detención de tres jóvenes en Cuernavaca, dijo que fueron detenidos "arbitrariamente" y agredidos por policías.

"Exigimos la libertad de nuestros compañeros, hacemos responsable a la autoridad de Morelos de cualquier cosa que les pase, ellos sólo estaban ejerciendo su derecho a manifestarse, estaban cancelando la casilla, pero no agredieron a nadie" justificó.

El también activista de Amilcingo, Jorge Velázquez, acusó una provocación por parte del Gobierno de Morelos, al enviar a un helicóptero a sobrevolar la comunidad.

"Vinieron a provocarnos, ellos tenían conocimiento que nosotros veníamos a la comunidad, que íbamos a informar después de la acción, para dar un balance, y ustedes fueron testigos de cómo llegaron, se acercó mucho un helicóptero del Mando Único, y pues la gente está dolida, está enojada.

"Lo tomamos como una provocación entre el Gobierno del Estado y nosotros como pueblo de Amilcingo; en los alrededores está el Ejército, ya confirmado, también en Amayucan la Policía Federal, los granaderos", indicó.

Ven ciudadanos beneficios en termoeléctrica

Ciudadanos que participaron en la consulta sobre la termoeléctrica consideraron positiva la puesta en operación de la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y destacaron sus ventajas.

Después de votar en casillas instaladas en este Municipio, coincidieron en que la obra, que forma parte del Proyecto Integral Morelos, abrirá fuentes de empleo y permitirá no sólo reducir las tarifas en Morelos, sino que el Estado tenga una fuente de abastecimiento propia de energía eléctrica.

"(Para) los profesionistas hay muy pocas fuentes de empleo y este proyecto representa un desarrollo del Estado en Morelos estamos rezagados, ya tiene muchos años de rezago y ambientalmente las personas que sabemos y estamos informadas es que no representa ningún peligro", dijo Jesús.

"Hay muy mala información que se está dando (de los opositores), yo los invito a que participen pero informadamente", abundó el joven.

Juan Carlos, empleado de una tienda de artículos electrónicos, dijo que vive cerca de la termoeléctrica y considera que ésta es necesaria para mejorar el servicio en la zona y reducir los costos del mismo.

Tras lamentar que Morelos no genere su propia electricidad, José Alejandro dijo que está a favor de las megaobras del Gobierno federal y desestimó los argumentos en contra al señalar que son "políticos".

"La gente debe de ver los beneficios a los municipios y al Estado", expresó.

El taxista Carlos Velasco destacó que con el PIM se abrirán fuentes de trabajo y se impulsará la productividad del Estado.

"Hay gente que no está de acuerdo con esta situación, pero creo que esto nos va beneficiar bastante, como se dice, va bajar el costo de la energía eléctrica, yo creo que todo el estado se va beneficiar con esta situación", dijo.