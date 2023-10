Justifica Sheinbaum acto en cancha: 'Tiene entrada y salida'

Jiutepec.- Como la cancha de futbol donde encabezó un evento tiene una entrada y una salida, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, respondió al Instituto Nacional Electoral (INE) que cumplió con su llamado de efectuar sus mítines en lugares cerrados.

"Hace uno o dos días, el Instituto Nacional Electoral emitió una serie de medidas cautelares, dicen ellos, las medidas cautelares vienen de la justicia, de un juez que emite medidas cautelares, que yo sepa el INE no es juez, no es legislador, emitió medidas cautelares y nos dice que los eventos a los que asistamos, el presidente de Morena y su servidora, tienen que ser eventos en lugares cerrados", dijo.

"Que no podemos decir prácticamente nada y que el argumento del porqué es que deben ser en lugares cerrados; este es un lugar cerrado, porque tiene una entrada y una salida, el argumento (del INE) es porque hay mucha gente en los eventos de Claudia, ese es el argumento, y nosotros lo que decimos es que Morena es un partido de millones y millones de mexicanos y mexicanas, nosotros la verdad no somos responsables de que en eventos de otros partidos políticos, pues así están como 30 o 40 o 50 personas".

Mario Delgado, líder nacional de Morena, también salió al quite.

"Las observaciones del INE, por más que intentan medidas restrictivas, no entienden que este es un gran movimiento que le pertenece al pueblo", argumentó.

En el evento, un cinturón de morenistas ataviados con chalecos guinda pidió datos generales de los asistentes en la cancha de futbol llanero. Después, fueron rebasados y la gente entró entre empujones.

"Vamos a checar si estamos militantes de Morena aquí, a ver, les pregunto, para que chequen los del INE, si se saben los tres principios de nuestro movimiento", planteó Delgado.

Por adelante se escucharon algunas voces. Atrás se quedaron callados.

Delgado ayudó: "No robar, no mentir, no traicionar".

"Que conste ya para las autoridades del INE", añadió.

Como evento de campaña, a algunos invitados al acto de Sheinbaum les dieron un kit con una manzana , un amaranto y agua.

En el acto, el líder estatal morenista, Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, fue abucheado por la multitud.

"¡Traidor, vendido!", le gritaron, por decir lo menos.

Sheinbaum corrigió la plana y llamó a la unidad, pero Bravo quedó molesto.

Al evento morenista también acudieron las corcholatas estatales, aspirantes a la gubernatura y simpatizantes del PT y Nueva Alianza.

El lunes pasado, la Comisión de Quejas del INE ordenó a Morena y a Claudia Sheinbaum suspender los actos masivos, abiertos a la ciudadanía, y llevarlos a lugares cerrados y sólo para militantes, al considerar que podrían recaer en actos anticipados de precampaña y campaña.