Justifica AMLO golpe a autónomos: no sirven y cuestan mucho

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los organismos autónomos fueron creados durante el periodo neoliberal para "aparentar" que se combatiría la corrupción, por lo que han servido de "cortinas de humo" y "tapaderas", y cuesta mucho al Gobierno mantenerlos.

Ayer anunció que enviará al Congreso una reforma para que dependencias de su Administración puedan "absorber" funciones de entidades de vigilancia y contrapeso gubernamental.

"Yo celebro que se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar de que iba a haber transparencia, que se iba a combatir la corrupción, que ya no iba a haber monopolios, cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información.

"Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon. Y cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos", señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal aseguró que los organismos autónomos beneficiaron las privatizaciones y a las empresas para que tuvieran su "propio gobierno" y tomaran las decisiones.

"¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, que ya no importara la Secretaría de Energía ni Pemex, es una empresa más como cualquier empresa particular, privada. Ya eran éstas las reguladoras que decidían y deciden.

"Entonces, vamos a revisar todo y los legisladores van a decidir y esto no significa, aprovecho para aclarar de que se van a permitir los monopolios, no, y no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo, a todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo, pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa, costosa la Administración pública", agregó.

Ofrece transparencia 'fast-track'

El titular del Ejecutivo ofreció que con su iniciativa para desaparecer los organismos se garantizará el acceso a la información en "fast track" a través de la Secretaría de la Función Pública y se sancionará a los funcionarios que no entreguen los datos.

"En el caso específico de la transparencia, cómo se va a garantizar el acceso a la información, con el instituto funciona como un intermediario entre el solicitante y las dependencias o los sujetos obligados, entonces, los sujetos obligados han hecho uso de la ley a su beneficio para no brindar la información y hacer un montón de reservas, en lo particular yo me tardé como siete meses en conseguir una información, porque me la negaban pero podía meter un recurso.

"Cómo le va a hacer el ciudadano y los periodistas que también hacen uso de esta herramienta para poder acceder a la información en el nuevo planteamiento: 'fast track', así rápido, que se esté obligado en 72 horas a entregar información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado", comentó el Presidente.

"Pero eso lo puede hacer la oficina o la Secretaría de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia y ya saben que a partir de que lo reciben tienen que entregar la información y buscar un mecanismo para que de manera rápida se sancione al funcionario que no entregue la información".