Justifica AMLO 'cercanía' con Del Mazo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la cercanía con el Gobernador priista Alfredo del Mazo.

"Ayer acudí al Informe del Gobernador Alfredo del Mazo. Ya he dicho que hemos trabajado de manera coordinada, ha habido mucho respeto y hemos puesto por delante el interés general, el interés del pueblo... No se puede gobernar solo en beneficio de quienes militan, participan, simpatizan con un partido; es muy claro y lo he dicho muchísimas veces, partido es una parte, el Gobierno es para todos", declaró.

En su último Informe de labores, a tres meses de que su partido perdió las elecciones en la entidad, el Gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, apareció ayer cobijado en todo momento por integrantes de la llamada cuarta transformación, incluido el Presidente López Obrador.

A 12 días de que concluya su Administración, Del Mazo se desvivió este lunes en elogios al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Mandataria estatal electa, Delfina Gómez, y hasta a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena. Por su parte, López Obrador no había asistido en cinco años de Gobierno a un acto de ese tipo, incluso tratándose de Gobernadores emanados de Morena.

En conferencia, el tabasqueño reiteró su agradecimiento a Del Mazo Maza por aceptar distribuir los polémicos libros de texto de la SEP, a pesar de la existencia de un fallo judicial para frenar su reparto.

"Hubo recientemente una resolución de un juez que quería detener la distribución de los libros de texto y había dos interpretaciones, la de los abogados de la SEP, que sostenían que solo aplicaba ese amparo a quienes lo habían solicitado, como lo establece la ley y no a todos los estudiantes del Edomex, que era la interrogación que tenía el jurídico de ese Estado. Se llegó un acuerdo y el Gobernador ayudó mucho y dijo 'vamos a distribuir todos los libros de texto en el Estado de México', son 18 millones de habitantes. Muy distinto al comportamiento de otros gobiernos, afortunadamente muy pocos", destacó.

López Obrador recordó que el próximo 14 de septiembre estará presente en la toma de protesta de Delfina Gómez y el día 15, por la mañana, encabezará la inauguración parcial del Tren México-Toluca.

"Ella va a tomar posesión el día 14 por la tarde, el 15 en la mañana el Gobernador saliente y entrante, la Gobernadora Delfina, el Gobernador del Mazo, me van a acompañar por la inauguración de 'El Insurgente' y ya por la noche es el Grito. Tengo entendido que va a hacer Alfredo del Mazo quién va a dar el grito porque el termina su mandato hasta las 12 de la noche".