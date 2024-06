Justicia está por encima de mercados, reforma a PJ va: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma al Poder Judicial saldrá en este sexenio y que por encima de los mercados está la justicia.

Durante la mañanera, López Obrador planteó que son cosas de definiciones que la gente quiere.

-¿Pero sacar la reforma a cualquier costo? Desde el punto de vista financiero ¿no puede afectar la estabilidad?, se le preguntó.

"La justicia está por encima de los mercados", respondió AMLO.

"Es como cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, o cuando tienes que optar entre progreso y esclavitud, o sea, son cosas de definición, además la gente quiere eso".

"Yo entiendo que las cúpulas de manera irracional eh, y diría convenenciera, porque pudiera usar otra palabra más fuerte, pero no piensan en el país, a veces se obnubilan, es una especie de ceguera y ahí los veo, como aquí vienen a informarme de todo el país, ahí los estoy viendo, porque no es espontáneo".

"Yo nada más le digo a la gente, los de clase media, no vayan a hacer caso a gente inexperta, esto que ya no los voy a mencionar pero que recomendaron comprar dolaritos porque les va a ir mal".

"O sea, la economía de México está muy fuerte".

Antes, el Mandatario federal aseguró que la reforma al Poder Judicial saldrá en este sexenio.

-¿La reforma al Poder Judicial podría salir todavía en este Gobierno, Presidente?, se le cuestionó.

"Sí, sí, sí, porque ya debería empezar a hablarse y que no estén pensando...

"Primero un consejo a los promotores del nerviosismo, porque no es mano invisible del mercado, que le piensen porque es conveniente para el país que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución a las leyes, no hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria, acaban de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia", expresó.

"Y que todas estas reformas son en beneficio de nuestro país y de los mexicanos, incluidos ellos".

"Lo que pasa es que son muy elementales, es increíble, piensan que porque están leyendo columnas de financieros, de periodistas mas que nada, ya con eso".

López Obrador convocó a todos a hablar del tema.

"De manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema, ya desde ahora", propuso.

Ante la respuesta negativa de los mercados, el Jefe del Ejecutivo dijo que se alarman los que se sentían dueños de México y se van a cuestionar: "ahora quién me va a ayudar en mis transas".

"Entonces todavía eso existe y el pueblo quiere cambios, está demostrado, quieren que se vaya purificando la vida pública, eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México, '¿cómo se va a reformar el Poder Judicial, y mis jueces, y mis magistrados, y mis ministros, y ahora quién me va a ayudar en mis transas?

"No estoy generalizando porque hay muchos jueces, magistrados, ministros, no muchos, pero sí hay gente íntegra, honesta".

Agregó el cuestionamiento: ¿A qué le tienen miedo?

"Ahora, ¿a qué le tienen miedo?

"¿A que el pueblo elija a los jueces, a que el pueblo elija a los magistrados, a que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe nada teme", manifestó.

"¿Que no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un Poder Judicial íntegro con jueces, magistrados, ministros incorruptibles, que estén al servicio del pueblo y no de particulares, que no queremos que se establezca un auténtico Estado de Derecho y no estado de chueco?".

"Bueno, esto le conviene hasta a los de arriba, hasta a estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son muy conservadores, muy cuadrados. Nos conviene a todos".