Jornada electoral fue exitosa: Lorenzo Córdova

Ciudad de Méixco— El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que la jornada electoral fue exitosa y permitió que México vuelva a ser un referente mundial en la organización de las elecciones, con solo 30 casillas no instaladas en todo el país, publicó Milenio.

En su segundo mensaje en cadena nacional, y luego de dos horas del cierre de casillas, el consejero presidente detalló que se instalaron el 99.73 por ciento de las 162 mil 570 casillas previstas, es decir, 162 mil 129; mientras que solo 30 casillas no pudieron instalarse debido a diversas circunstancias y del resto, se espera información lo que dijo, no significa que no hayan operado correctamente.

Indicó además que se presentaron algunos incidentes en zonas focalizadas y fueron atendidos debidamente.

“El principal dato de hoy es que la ciudadanía salió a vota para incidir en el futuro de nuestra nación. Considerando los desafíos ante la pandemia de covid-19, el balance es sin duda positivo para nuestra sociedad y la democracia. La jornada fue exitosa y ha contado con más de un millón 400 mil funcionarios de casilla, 19 mil 410 observadores electorales, 559 visitantes extranjeros y 1.1 millones de representantes de partidos y candidaturas independientes. El INE les agradece su participación y compromiso con el desarrollo de la elección”.

Recordó que a partir de este momento comenzó el conteo de PREP en donde se presentarán imágenes digitalizadas por casilla, distrito, entidad, circunscripción y a nivel nacional de cada una de las actas con los resultados.

“En estos momentos se lleva a cabo el proceso de escrutinio y cómputo en las casillas, los resultados se asentarán a las actas y para certeza una de éstas debidamente firmadas quedará en poder de cada una delas fuerzas políticas que alimentarán el Programa de Resultados Electorales Preliminares que empezó a transmitir información a partir de las 8 de la noche y funcionará ininterrumpidamente hasta las 20:00 horas de mañana para que puedan conocer desde internet y de cualquier parte del mundo cómo evoluciona la información.

“En tres horas, alrededor de las 23:00 horas daré a conocer las tendencias de votación establecidas en el conteo rápido que ha establecido el INE, lo que nos permitirá conocer el porcentaje de participación ciudadana, las tendencias de votación obtenidas por cada partido político, así como la estimación de curules que cada fuerza política haya obtenido para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados”.

El consejero presidente precisó que las tendencias de los 15 conteos rápidos organizados por el INE serán enviados a cada OPLE para su difusión.

Y fue insistente en que la jornada electoral fue ejemplar, se respetaron los protocolos sanitarios y todos los procedimientos que permiten darle certeza al proceso electoral se llevaron a cabo.

“Muestran que la sociedad mexicana volvió a refrendar su responsabilidad democrática y su convicción de seguir perfeccionando y estableciendo que permiten a México ser un referente mundial en la organización de las elecciones”.